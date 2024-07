Sofia Vergara iza sebe ima dva razvoda, sada je našla sreću: Ovo su sve njene ljubavi

Glumica Sofia Vergara (51) iza sebe ima dva propala braka i nekoliko neuspješnih veza. Prošle godine su odjeknule vijesti o razvodu nje i glumca Joe Manganiella (47) nakon sedam godina braka, a ubrzo je slomljeno srce izliječila zahvaljujući ortopedskom kirurgu Justinu Salimanu.

U nastavku donosimo sve ljubavi atraktivne Kolumbijke.

Prva ljubav

Prva Sofijina ljubav bio je Joe Gonzalez, dečko u kojeg se zaljubila u srednjoj školi. Prije nego što je postala glumica, Vergara se udala 1990. za Gonzaleza. Tada je imala 18 godina. U braku su dobili sina Manola (32), koji se danas bavi glumom.

Nažalost, ljubav nije opstala te se par razveo 1993. godine. Nakon razvoda, glumica nije razmišljala o ponovnoj udaji jer je bila fokusirana na odgoj sina.

Kratke veze

Sofia je 1999. godine nakratko hodala s poduzetnikom Chrisom Paciellom. Ljubav je pukla kad je Paciello naišao na pravne probleme, koji su rezultirali desetogodišnjom zatvorskom kaznom zbog toga što je navodno imao veze s mafijom.

Glumica je 2005. bila u kratkoj ljubavnoj vezi s holivudskim srcolomcem Tomom Cruiseom (62). U knjizi "Tom Cruise An Unauthorized Biography” piše da je Vergaru osvojio Tomov osmijeh, a on se dosta trudio oko nje. Često ju je zvao, donosio joj je cvijeće i čokolade što je glumicu oborilo s nogu. No, postoji jedna stvar koja je Sofiju kočila. Ona kao pobožna katolkinja se jako brinula hoće li je u budućnosti Cruise htjeti preobratiti na scijentologiju. Vjerovala je da bi nakon toga gorjela u paklu i ubrzo su prekinuli vezu.

Sofia je zatim glumca Nicka Loeba (48) upoznala 2010. godine na dodjeli Zlatnih globusa, a njihova veza je bila burna i prekidi im nisu bili strana stvar. Par je nakratko prekinuo pa ponovno obnovio vezu. Godine 2012. su se zaručili, no pred oltar nisu uspjeli doći. Otkazali su vjenčanje 2014. godine i okončali vezu.

Godinu dana nakon prekida, Nick je tužio Vergaru zbog niza embrija koje je par napravio umjetnom oplodnjom dok su bili zajedno. Par je pohranio svoje embrije, no nakon razlaza se nisu dogovorili što će učiniti s njima. Poduzetnik je htio sačuvati ženske embrije, a glumica je htjela da oplođena jajašca ostanu smrznuta. Loeb je zatražio potpuno skrbništvo nad embrijima. Pravna bitka je trajala dvije godine, a zatim je sudac odbacio slučaj.



Ljubi ljekara

Sofia je u drugi brak ušla s glumcem Joeom Manganiellom. Par se upoznao 2014. godine na večeri udruženja dopisnika Bijele kuće, gdje ih je upoznao Jesse Tyler Ferguson, Sofijin kolega iz serije "Moderna obitelj". Joe je zaprosio Sofiju pola godine nakon što su se upoznali, a njihovo vjenčanje održano je u lipnju 2015. u Palm Beachu na Floridi.

Prošle godine odjeknule su vijesti o razvodu Joea i Sofije, a kao razlog prekida glumica je navela da nije htjela dijete, dok je Manganiello htio proširiti obitelj.

Vergara je počela izlaziti s ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom samo tri mjeseca nakon što su ona i njezin bivši suprug Manganiello obavijestili javnost o razvodu.

Par je nedavno uživao na romantičnoj večeri u Beverly Hillsu. Nakon večere, fotografi su ih ulovili u šetnji držeći se za ruke, a sudeći prema fotkama, par izgleda sretno i zaljubljeno.