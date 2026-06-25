Federacija BiH pred historijskim iskorakom

Federacija Bosne i Hercegovine nalazi se na korak od historijskog početka jednog od najznačajnijih energetskih programa za građane u posljednjih nekoliko godina. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) uspješno privodi kraju završne pripreme koje prethode objavi javnog poziva za Program sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstva.
Nakon održanog sastanka sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike te predstavnicima kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalna pitanja, pokrenuta je završna faza konsultacija sa centrima za socijalni rad kako bi sve institucije bile potpuno spremne za realizaciju Programa odmah po objavi javnog poziva.
Ovaj Program predstavlja jednu od najvažnijih mjera pravedne energetske tranzicije u Federaciji BiH, jer po prvi put omogućava da koristi obnovljivih izvora energije budu dostupne i građanima koji ih sami ne mogu finansirati.
Najznačajniji dio Programa odnosi se na njegovu socijalnu komponentu, kroz koju će socijalno ugroženim domaćinstvima biti omogućeno 100% finansiranje kompletne izgradnje solarnih elektrana za vlastitu potrošnju – od izrade projektne dokumentacije, preko nabavke i ugradnje opreme, pa sve do priključenja na distributivnu mrežu.
Na sastanku su detaljno razmatrani kriteriji za izbor korisnika prve grupe Programa, način formiranja fer i prioritetnih lista te model saradnje između Operatora za OIEiEK, kantonalnih ministarstava i centara za socijalni rad. Zaključeno je da će Operator organizovati dodatne stručne prezentacije i konsultacije sa centrima za socijalni rad kako bi proces identifikacije korisnika bio efikasan, transparentan i potpuno spreman prije objave javnog poziva.
„Želimo da javni poziv dočeka institucije potpuno spremne. Ovo nije samo program subvencija, već projekat koji mijenja način na koji građani učestvuju u energetskoj tranziciji Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva kojima raspolažemo prikupljena su od građana i naše privrede, i moja je čvrsta obaveza da se taj novac vrati upravo građanima kroz konkretne projekte koji će unaprijediti kvalitet njihovog života. Posebno je važno da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija. Smatram da je neupitno da moramo početi snažno pomagati socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. To za mene nije samo poslovni zadatak, već lični i ljudski imperativ. Ne smijemo dozvoliti da naši građani tonu u beznađe, osjećaj zaboravljenosti i institucionalne nebrige.
Moj cilj je potpuno jasan - Operator mora stati u zaštitu građana zbog kojih je ova institucija i osnovana. Bez nepotrebnog čekanja, bez administrativnih prepreka i bez otežavanja postupaka. Građani Federacije Bosne i Hercegovine to su odavno zaslužili. Svjestan sam tereta prošlosti, te svih izazova naglašavajući da pred nama ima još mnogo posla, ali uvjeren sam da se poštenim radom, transparentnošću i ključnom odgovornošću može vratiti povjerenje u javne institucije. Želim da Operator za OIEiEK bude prepoznat kao institucija podrške građanima i razvoju Federacije BiH, a ne kao mjesto političke moći ili bilo čije interesno uporište. Upravo zato želimo da svaki segment Programa bude kvalitetno pripremljen prije objave javnog poziva, kako bi njegova realizacija bila efikasna, pravedna i na korist svih građana Federacije Bosne i Hercegovine“, izjavio je v.d. predsjednika Uprave Operatora za OIEiEK Goran Valka.
Operator za OIEiEK će u narednim danima nastaviti završne konsultacije sa centrima za socijalni rad i ostalim nadležnim institucijama, čime će biti okončana posljednja faza priprema za objavu javnog poziva. Federacija BiH ulazi u novu fazu energetske politike u kojoj građani postaju aktivni proizvođači električne energije, smanjuju vlastite račune za električnu energiju i doprinose razvoju održivog energetskog sistema.
Program sufinansiranja prosumera predstavlja početak tog procesa, a cilj Operatora za OIEiEK je da se javni pozivi kontinuirano objavljuju i u narednim godinama kako bi što veći broj građana dobio priliku da postane dio zelene energetske tranzicije.