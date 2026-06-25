Federacija BiH pred historijskim iskorakom

Federacija Bosne i Hercegovine nalazi se na korak od historijskog početka jednog od najznačajnijih energetskih programa za građane u posljednjih nekoliko godina. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) uspješno privodi kraju završne pripreme koje prethode objavi javnog poziva za Program sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstva.

Nakon održanog sastanka sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike te predstavnicima kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalna pitanja, pokrenuta je završna faza konsultacija sa centrima za socijalni rad kako bi sve institucije bile potpuno spremne za realizaciju Programa odmah po objavi javnog poziva.

Ovaj Program predstavlja jednu od najvažnijih mjera pravedne energetske tranzicije u Federaciji BiH, jer po prvi put omogućava da koristi obnovljivih izvora energije budu dostupne i građanima koji ih sami ne mogu finansirati.

Najznačajniji dio Programa odnosi se na njegovu socijalnu komponentu, kroz koju će socijalno ugroženim domaćinstvima biti omogućeno 100% finansiranje kompletne izgradnje solarnih elektrana za vlastitu potrošnju – od izrade projektne dokumentacije, preko nabavke i ugradnje opreme, pa sve do priključenja na distributivnu mrežu.

Na sastanku su detaljno razmatrani kriteriji za izbor korisnika prve grupe Programa, način formiranja fer i prioritetnih lista te model saradnje između Operatora za OIEiEK, kantonalnih ministarstava i centara za socijalni rad. Zaključeno je da će Operator organizovati dodatne stručne prezentacije i konsultacije sa centrima za socijalni rad kako bi proces identifikacije korisnika bio efikasan, transparentan i potpuno spreman prije objave javnog poziva.