Dvanaesti dani meda u FBiH u petak u Mostaru

Federalni agromediteranski zavod Mostar i Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo organiziraju završni skup promotivno- ocjenjivačke izložbe znanstveno-stručne radionice "Dvanaesti dani meda u Federaciji BiH", koji će biti održan u petak, 14. novembra, u Mostaru.

Ocjene kvalitete testiranih uzoroka vršene su u skladu sa važećim pravilnicima BiH za laboratorijsku kontrolu kvaliteta meda, a senzorno ocjenjivanje od strane iskusnih ocjenjivača orgniziranih u dva povjerenstva, saopćili su organizatori.

Skup će biti održan u prostorijama Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 10 sati, a izjave za medije planirane su u 11.45 sati.