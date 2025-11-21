Akademik Mirko Pejanović za "Avaz": Temelj izgradnje institucija države

U proteklih 30 godina BiH je, s Dejtonskim sporazumom i uz angažman međunarodne zajednice i domaćih demokratskih snaga, gradila mir, koji prema mnogima nije stabilan, ali je građanima omogućio da okrenu novu stranicu u svojim životima, izjavio je za “Avaz” nekadašnji član Predsjedništva RBiH i potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH Mirko Pejanović.

Međunarodna podrška

Povodom godišnjice parafiranja sporazuma, koji je zaključen 21. novembra 1995. u vojnoj bazi Rajt Peterson (Wright Patterson) kod Dejtona, Pejanović naglašava da sve što je postignuto na razvoju BiH u posljednje tri decenije ne bi bilo moguće bez Dejtonskog sporazuma i velike podrške institucija međunarodne zajednice.

- Dejtonski sporazum je postao garant mira, a omogućio je i izgradnju institucija države. Sjetimo se da je Predsjedništvo BIH, odmah nakon rata, zasjedalo u Muzeju. Nije bilo saglasnosti ni da se radi u zgradi Predsjedništva u centru grada. Vijeće ministara BiH s tri ministarstva izgradilo je strukturu na devet ministarstava, a izgrađene su i brojne institucije koje nisu postojale – Državna granična služba, Uprava za indirektno oporezivanje, jedinstvene Oružane snage i Ministarstvo odbrane, kao i sve strukture u bezbjednosti, sudstvu, obavještajnom radu … - kaže akademik Pejanović.