Nedim Sladić potvrdio prognoze: Potpisujem svaku riječ koju je ovdje rekao Bakir Krajinović

Očekuju nas natprosječno topla tri mjeseca zime, s količinom padavina manjom od prosjeka, sa svega 75 posto od uobičajenih količina, izjavio je danas za "Avaz" meteorolog Federalnog hifrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
KONSENZUS METEOROLOGA
Očekuju nas natprosječno topla tri mjeseca zime, s količinom padavina manjom od prosjeka, izjavio je danas za "Avaz" Bakir Krajinović
Sladić i Krajinović. Facebook
Očekuju nas natprosječno topla tri mjeseca zime, s količinom padavina manjom od prosjeka, sa svega 75 posto od uobičajenih količina, izjavio je danas za "Avaz" meteorolog Federalnog hifrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
S prognozom, koja brine turističke radnike i ljubitelje skijanja, slaže se i poznati bh meteorolog Nedim Sladić.
- Potpisujem svaku riječ koju je ovdje rekao Bakir Krajinović - naveo je Sladić, podijelivši na društvenim mrežama Avazov razgovor s Krajinovićem.
Bez obzira na konsenzus bh meteorologa o natprosječno toploj zimi, ostaje da se nadamo da ćemo, kao što najavljuju, bar u jednom dijelu zime imati dovoljno snijega na bh planinama.
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