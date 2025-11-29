Nedim Sladić potvrdio prognoze: Potpisujem svaku riječ koju je ovdje rekao Bakir Krajinović

Očekuju nas natprosječno topla tri mjeseca zime, s količinom padavina manjom od prosjeka, sa svega 75 posto od uobičajenih količina, izjavio je danas za "Avaz" meteorolog Federalnog hifrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

S prognozom, koja brine turističke radnike i ljubitelje skijanja, slaže se i poznati bh meteorolog Nedim Sladić. - Potpisujem svaku riječ koju je ovdje rekao Bakir Krajinović - naveo je Sladić, podijelivši na društvenim mrežama Avazov razgovor s Krajinovićem.