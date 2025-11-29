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KONSENZUS METEOROLOGA

Nedim Sladić potvrdio prognoze: Potpisujem svaku riječ koju je ovdje rekao Bakir Krajinović

Očekuju nas natprosječno topla tri mjeseca zime, s količinom padavina manjom od prosjeka, izjavio je danas za "Avaz" Bakir Krajinović

Sladić i Krajinović. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.11.2025

Očekuju nas natprosječno topla tri mjeseca zime, s količinom padavina manjom od prosjeka, sa svega 75 posto od uobičajenih količina, izjavio je danas za "Avaz" meteorolog Federalnog hifrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

S prognozom, koja brine turističke radnike i ljubitelje skijanja, slaže se i poznati bh meteorolog Nedim Sladić.

- Potpisujem svaku riječ koju je ovdje rekao Bakir Krajinović - naveo je Sladić, podijelivši na društvenim mrežama Avazov razgovor s Krajinovićem.

Bez obzira na konsenzus bh meteorologa o natprosječno toploj zimi, ostaje da se nadamo da ćemo, kao što najavljuju, bar u jednom dijelu zime imati dovoljno snijega na bh planinama.

# BAKIR KRAJINOVIĆ
# NEDIM SLADIĆ
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