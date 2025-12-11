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POTPREDSJEDNIK SDA

Špago: "Bez hitnih izmjena Izbornog zakona javnost će sve više gubiti povjerenje"

Naveo je i da su nedavni prijevremeni izbori za predsjednika RS pokazali koliko su ove izmjene hitne

Špago: Javnost će sve više gubiti povjerenje - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

11.12.2025

Stranka demokratske akcije (SDA) održala je danas konferenciju za medije na kojoj su govorili predsjednik Bakir Izetbegović i potpredsjednik stranke Šerif Špago.

Špago je na početku izlaganja poručio da je SDA uputila u parlamentarnu proceduru izmjene Izbornog zakona, za koje smatraju da bi trebale otkloniti blokade koje proizvodi SNSD te omogućiti uvođenje novih tehnologija u izborni proces.

Podsjetio je da je SDA još u decembru 2023. predložila izmjene i dopune kako bi se omogućio pilot–projekat.

- Visoki predstavnik je, na osnovu tog zakona koji nije prošao u Domu naroda Parlamenta BiH, nametnuo izmjene i dopune Izbornog zakona, i najveći dio našeg prijedloga iz tog perioda je obuhvaćen izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik - rekao je Špago.

Istakao je da SDA sada predlaže izmjene u sedam članova Izbornog zakona BiH, te pojasnio:

- Da Vijeće ministara ne mora davati saglasnost za sistematizaciju radnih mjesta Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) — CIK je nezavisno tijelo i nema potrebe da izvršni organ daje saglasnost na ono što radi nezavisni organ kao što je CIK.

Izmijenjeni su članovi koji regulišu centralni birački spisak i šta on sadrži; način i izgled glasačkog listića, način glasanja i sve druge procedure koje se uvode radi, prije svega, skeniranja glasačkih listića, odnosno elektronskog brojanja - objasnio je.

Dodao je da se njihov prijedlog temelji i na inicijativama CIK-a, koji je upozorio sve klubove u oba doma Parlamenta BiH da se bez izmjena tih članova ne mogu primijeniti savremene izborne tehnologije.

- Iz tog razloga smo odlučili da uputimo po hitnom postupku prijedloge izmjena. Ima razlika u odnosu na prijedloge CIK-a, koji je, između ostalog, predlagao da se glasovi broje samo elektronski, a da se ručno broji tek ako bude pritužbi.

S obzirom na to da se prvi put uvode nove tehnologije i da postoji sumnja u to može li se utjecati na rezultate, predvidjeli smo da se nakon optičkog skeniranja i unosa rezultata u bazu CIK-a, vrši i ručno brojanje kako bi se mogli uporediti i utvrditi konačni rezultati - istakao je Špago.

Naveo je i da su nedavni prijevremeni izbori za predsjednika RS pokazali koliko su ove izmjene hitne.

- Pokazali su da bez ovih izmjena izborni proces će biti sve više kompromitiran, javnost će sve više gubiti povjerenje i imat ćemo sve manju izlaznost - poručio je.

Na kraju je dodao da očekuju da se Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona nađe na sutrašnjoj sjednici Predstavničkog doma.

# IZBORNI ZAKON
# SDA
# ŠERIF ŠPAGO
# BIH
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