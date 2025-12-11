Špago: "Bez hitnih izmjena Izbornog zakona javnost će sve više gubiti povjerenje"

Stranka demokratske akcije (SDA) održala je danas konferenciju za medije na kojoj su govorili predsjednik Bakir Izetbegović i potpredsjednik stranke Šerif Špago. Špago je na početku izlaganja poručio da je SDA uputila u parlamentarnu proceduru izmjene Izbornog zakona, za koje smatraju da bi trebale otkloniti blokade koje proizvodi SNSD te omogućiti uvođenje novih tehnologija u izborni proces.

Podsjetio je da je SDA još u decembru 2023. predložila izmjene i dopune kako bi se omogućio pilot–projekat. - Visoki predstavnik je, na osnovu tog zakona koji nije prošao u Domu naroda Parlamenta BiH, nametnuo izmjene i dopune Izbornog zakona, i najveći dio našeg prijedloga iz tog perioda je obuhvaćen izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik - rekao je Špago. Istakao je da SDA sada predlaže izmjene u sedam članova Izbornog zakona BiH, te pojasnio: - Da Vijeće ministara ne mora davati saglasnost za sistematizaciju radnih mjesta Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) — CIK je nezavisno tijelo i nema potrebe da izvršni organ daje saglasnost na ono što radi nezavisni organ kao što je CIK.