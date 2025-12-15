Vukanović: Stanivuković uništava SDS

Draško Stanivuković je u Ugljeviku formirao Opštinski odbor svog Pokreta za vlast zvani „Sigurna Srpska,“ koji još uvijek nije ni registrovan u Sudu, tako što je preoteo iz lokalnog parlamenta dva odbornika SDS-a i jednog odbornika pokojnom DEMOS-u, izvjesnog Nikolu Dakića, radnika RiTE Ugljevik, koga je postavio za predsjednika Opštinskog odbora svog Pokreta.

Ovo je na svom blogu objavio lider Liste Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, navodeći da je “čudno da na čelo svog Pokreta za vlast Stanivuković nije postavio Rada Spasojevića ili Jova Filipovića”, odbornike SDS-a koje je, kako tvrdi, kupio i preveo u svoj Pokret, jer ih je više od DEMOS, nastavljajući tako da komada SDS gdje je stao sa Majom Stojić Dragojević u Prijedoru, Vladimirom Medićem u Šipovu, Vladimirom Čakarevićem u Modriči, te drugim poslanicima, odbornicima i bivšim funkcionerima SDS-a koje je, navodi Vukanović, lider PDP preoteo najvećoj opozicionoj stranci i preveo kod sebe u Pokret, želeći da ojača na otimačini i korupciji.

Neprijateljsko ponašanje

– Umjesto da Stanivukoviću uzvrate udarac i kazne njegovo neprijateljsko i nekorektno ponašanje u SDS-u se povlače, prave ustupke, prešutno ili nažalost otvoreno podržavaju, poput Rade Savića, a posljedice su katastrofalne – ističe Vukanović.

Posebno ga je, kako dodaje, razočarala i iznervirala činjenica da se par sati ranije načelnik Lopara Rado Savić grlio i pozdravljao Stanivukovića na promociji Pokreta na vlast u Loparama, iako je znao da on nastavlja da otima odbornike SDS-a širom RS, mnogo drskije i bezobraznije nego što to radi Dodik i SNSD.

– Ne mogu da shvatim i razumijem ponašanje Rade Savića i funkcionera SDS, koji prešutno ili otvoreno podržavaju Stanivukovića i njegov neprijateljski odnos prema SDS, glasno šute ili čak javno, uz osmjeh i rukovanje, podržavaju otimačinu, korupciju i uništavanje najveće opozicione stranke koja je napadnuta sa svih strana!? Istovremeno mnogi su podozrivi prema meni i Listi za pravdu i red, koja ne samo da nije imala nekorektan odnos, nismo željeli nikog iz SDS prevući u svoje redove već štitimo interese SDS-a i napadamo Stanivukovića poslije svake otimačine snažnije od većine funkcionera SDS – ističe Vukanović.

Stanivuković, tvrdi on, odrađuje veliki posao za Dodika i njegov režim, sa jedne strane uništava SDS i otimanjem ljudi izaziva stalne turbulencije i loše odnose u opoziciji, umjesto da se bori da se odbrani izborna volja građana i pobjeda Branka Blanuše.

– Zanimljivo, od dana izbora on glasno šuti na izborne krađe jer mu odgovara da Blanuša ne bude predsjednik, istovremeno ubrzano gasi PDP, drugu po snazi opozicionu partiju, sklanja u zapećak Igora Crnatka, Nenada Vukovića, Mladena Ivanića i druge najprepoznatljivije funkcionere i protivnike režima, okružuje se ljudima iz SNSD, DEMOS, DNS koji su za Dodika garant da i poslije povlačenja i poraza ne treba da brine jer ima Stanivukovića i njegovo okruženje koje će nastaviti po starom, da održava njegov nakaradni sistem, tajkunsku i korupcionašku mrežu misleći da ćemo mi iz Liste za pravdu i red biti na marginama i da niko neće dovesti u pitanje porijeklo imovinu, afere, vladavinu prava, lustraciju, sukob interesa, društvenu raspodjelu dobara, koja je trenutno duboko nepravedna jer 1% oligarha bliskih vlastima, među kojima je i porodica Stanivuković, ima više bogatstva nego 99% obespravljenih građana koji su taoci režima, nakaradnog sistema i pokvarene vlasti – navodi Vukanović.

Nisu spremni

Nije lako biti sam protiv svih, zaključuje on, te da je često pozicija Liste za pravdu i red bila usamljena iz razloga što “nisu spremni na trgovinu, trule nagodbe i kompromise oko suštine”, kao i da su bili usamljeni “u borbi protiv zla koje ima različite boje”.

– Mnogi su zbunjeni i ne mogu da razumiju i ne vide cijeli mozaik, skrivene igre i uloge koje igraju pojedinci ali sve će doći na svoje i vrijeme, kao majstorsko rešeto, pokazaće opet, kao i mnogo puta do sada, od Nešića, Selaka, Draškovića do Stanivukovića, da smo bili u pravu, govorili istinu, bili na strani naroda, pravde i istine, koje su spore ali dostižne – zaključuje Vukanović.