Kovačević: BiH nije nuklearna zemlja, ne prihvatamo odlagalište nuklearnog otpada

Radovan Kovačević (SNSD), delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH kazao je kako odluka Sabora Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na granici s BiH nije nikakav pozitivan signal.

Kovačević je istaknuo da takva odluka može loše da utječe na odnose Republike Srpske i Hrvatske.

- BiH, pa i Republika Srpska, jer je to lokalitet na granici sa Republikom Srpskom, nije nuklearna zemlja, niti zemlja u kojoj se koristi nuklearna energija i mi jednostavno ne prihvatamo da neko na direktnoj granici sa Republikom Srpskom i to u slivu najčistijih rijeka Une i Sane i Parka prirode 'Una' pravi odlagalište nuklearnog otpada - kazao je Kovačević.