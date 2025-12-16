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Kovačević: BiH nije nuklearna zemlja, ne prihvatamo odlagalište nuklearnog otpada

On je ocijenio da je ta odluka Sabora u suprotnosti sa bilo kakvim dobrosusjedskim standardima

Radovan Kovačević. Dejan Rakita / PIXSELL

Dž. R.

16.12.2025

Radovan Kovačević (SNSD), delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH kazao je kako odluka Sabora Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na granici s BiH nije nikakav pozitivan signal.

Kovačević je istaknuo da takva odluka može loše da utječe na odnose Republike Srpske i Hrvatske.

- BiH, pa i Republika Srpska, jer je to lokalitet na granici sa Republikom Srpskom, nije nuklearna zemlja, niti zemlja u kojoj se koristi nuklearna energija i mi jednostavno ne prihvatamo da neko na direktnoj granici sa Republikom Srpskom i to u slivu najčistijih rijeka Une i Sane i Parka prirode 'Una' pravi odlagalište nuklearnog otpada - kazao je Kovačević.

Naglasio je da je SNSD protiv nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori te je najavio borbu. Naglasio je i da će se iskoristiti sva raspoloživa sredstva.

On je ocijenio da je ta odluka Sabora u suprotnosti sa bilo kakvim dobrosusjedskim standardima te je zaključio da je poslana ružna poruka.

Podsjećamo, Sabor Hrvatske jučer je izglasao Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Za zakon je glasalo 77 zastupnika, 21 glas je bio protiv i 36 suzdržanih.

# RADOVAN KOVAČEVIĆ
# SABOR HRVATSKE
# ODLAGANJE OTPADA
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