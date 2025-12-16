Uprava Civilne zaštite HNK: Odgovornost za evakuaciju na Visočici na Federalnom operativnom centru

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) priopćila je u utorak kako problem u slučaju evakuacije unesrećenih na Visočici nije bio u procedurama, već u ''nesposobnosti, neorganiziranosti i aljkavosti Federalnog operativnog centra civilne zaštite''. Kako se navodi u priopćenju, nakon provedene evakuacije u javnosti su se pojavile neutemeljene reakcije i, kako tvrde, teške neistine na račun Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, Operativnog centra CZ-a HNŽ-a i Civilne zaštite Konjic, zbog čega su se, radi cjelovitog i istinitog informiranja javnosti, odlučili oglasiti.

Iz Uprave ističu kako Federalna uprava civilne zaštite i pojedini akteri "nastavljaju neprofesionalnu i nekolegijalnu praksu prebacivanja vlastite odgovornosti na druge institucije u sustavu civilne zaštite". Navode kako je Operativni centar CZ-a HNŽ-a 14. prosinca u 19.25 sati zaprimio uredno popunjene obrasce "Obavijest o nesreći" i "Zahtjev za pomoć" od CZ-a Konjic, koji su bez odgađanja obrađeni i proslijeđeni Federalnom operativnom centru civilne zaštite, uključujući uredno popunjen i "Zahtjev za angažiranje zračne pomoći u evakuaciji nastradale osobe". "Od tog trenutka, daljnja odgovornost više nije bila na županijskoj, niti na lokalnoj razini, nego isključivo na Federalnoj upravi civilne zaštite, odnosno Federalnom operativnom centru. Oni, potvrdilo se, zbog više puta pokazane nesposobnosti i aljkavosti, nisu pravodobno reagirali niti koordinirali svoju ulogu u angažiranju zračnih snaga za evakuiranje nastradale osobe", kazali su. U priopćenju se također navodi kako se Federalni operativni centar u više navrata pokazao nedoraslim kriznim situacijama, te da je u ključnim trenucima djelovao kao prepreka, usporavajući procese i produbljujući krizu, a posljedično i njezin ishod, ugrožavajući ljudske živote. "Licemjeran medijski napad FUCZ-u i svjesno iznošenje neistina u trenutku ovakve tragedije, napravljeno isključivo s ciljem zataškavanja njihove odgovornosti, predstavlja teško kršenje profesionalne etike i izravno nanosi štetu povjerenju javnosti u rad svih žurnih službu u sustavu spašavanja", navode iz Operativnog centra.