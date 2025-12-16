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PRIPREMLJEN ZAHTJEV

Kabinet Cvijanović potvrdio: Spremni smo i da tužimo Hrvatsku

Kabinet člana Predsjedništva nema nikakvu dilemu u vezi sa ovim pitanjem, rekao je Petrović

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

A. O.

16.12.2025

Iz kabineta člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović bit će zatraženo od predsjedavajućeg Željka Komšića da se aktivnosti nakon odluke hrvatskog Sabora o izgradnji nuklearnog odlagališta na lokalitetu Trgovske gore stave na dnevni red i razmatraju na prvoj narednoj sjednici.

To je potvrdio šef Kabineta Dušan Petrović, koji je za RTRS izjavio da Kabinet člana Predsjedništva BiH iz reda Srba konstantno prati ovu temu i ne bavi se njome prvi put, već se redovno informiše zajedno sa predstavnicima Savjeta ministara, ali da ih odluka hrvatskog Sabora obavezuje da reaguju na drugom polju.

- Kabinet člana Predsjedništva nema nikakvu dilemu u vezi sa ovim pitanjem i ako ne postoji drugi način spremni smo i da tužimo Hrvatsku i nadamo se da ćemo za to imati saglasnost druga dva člana Predsjedništva - naglasio je Petrović.

Petrović je naglasio da Cvijanović očekuje od ove institucije konsenzus i zauzimanje jasnog stava, uključujući i onaj o pokretanju tužbe.

- Stoga smo, prema instrukciji člana Predsjedništva Željke Cvijanović, u našem kabinetu pripremili zahtjev predsjedavajućem Komšiću da uvrsti ovu tačku na sljedeću sjednicu Predsjedništva BiH - kazao je Petrović.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# TRGOVSKA GORA
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