Tri decenije Misije OSCE-a u BiH: Partnerstvo u izgradnji mira, demokratije i institucija

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holtzapple uputio je poruke političkim liderima i građanima u BiH, naglašavajući značaj političke odgovornosti, zaštite ljudskih prava i aktivnog građanskog angažmana kao ključnih preduslova za dugoročnu stabilnost i napredak zemlje.
Povod za obraćanje ambasadora Holtzappla na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu bilo je obilježavanje 30 godina postojanja Misije OSCE-a u BiH, gdje se osvrnuo na protekle tri decenije rada, kao i na kontinuiranu posvećenost Misije OSCE-a podršci miru, stabilnosti, demokratiji i ljudskim pravima u BiH.
Šef Misije OSCE-a u BiH podsjetio je da je misija u BiH uspostavljena neposredno nakon završetka razornog sukoba u BiH, u vrijeme kada su institucije bile slabe, povjerenje narušeno, a budućnost krajnje neizvjesna.
Tokom protekle tri decenije Misija OSCE-a je, kako je istakao, ulagala maksimalne napore da bi pomogla BiH da prevaziđe ne samo ove, već i brojne druge složene postratne izazove.
- Svoju zadaću obavljali smo ne kao privremeni akter, već kao dugoročni pouzdani partner. Naši temeljni prioriteti bili su i ostali isti, jačati mir, demokratiju, ljudska prava i sigurnost - istakao je.
Kada su u pitanju ljudska prava, ambasador je naglasio da su ona bila u samom središtu rada Misije OSCE-a u BiH od početka njihovog rada.
- Kontinuirano smo se i dosljedno zalagali za jednakost pred zakonom i stajali uz najugroženije pripadnike društva. Misija je također pomogla BiH u ostvarenju ravnopravnijeg postupanja, bez diskriminacije ugroženih osoba poput povratnika, raseljenih osoba, osoba s invaliditetom i pripadnika manjina - pojasnio je.
Između ostalog, ambasador je spomenuo i podršku Misije OSCE-a u oblasti obrazovanja, istakavši da su pomogli nadležnim organima u izradi zakonskog okvira za realizaciju inkluzivnog obrazovanja, bez diskriminacije.
Na kraju obraćanja, u poruci domaćim političkim liderima naglasio je da su oni odgovorni za provedbu reformi.
- Međunarodni partneri mogu pružiti podršku i savjetodavnu pomoć i raditi rame uz rame s akterima odgovornim za reforme, ali ne mogu ponuditi alternativu političkoj odgovornosti. Ono što ovoj zemlji treba nakon 30 godina jeste rukovodstvo koje bira interese građana, a ne sukobljavanja, i dugoročnu stabilnost, a ne kratkoročnu političku dobit - naglasio je.
S druge strane, građanima BiH je poručio da trebaju ostati angažovani i posvećeni te da pozivaju na odgovornost institucije i nosioce vlasti koje su izabrali.
- Postignuto je dosta, ali preostaje još mnogo posla. Međunarodni službenici poput mene mogu pružiti podršku napretku, ali budućnost ove zemlje pripada vama. Misija OSCE-a u BiH i dalje će biti jedan od vaših najpouzdanijih partnera - zaključio je.
Medijima se obratila i članica Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) Irena Hadžiabdić, koja je, govoreći o ulozi OSCE-a u izbornom procesu u BiH, podsjetila da je prvobitni plan bio da ova međunarodna organizacija provede samo prve poslijeratne izbore 1996. godine. Međutim, OSCE je na kraju proveo više izbornih ciklusa, uključujući opće i lokalne izbore.
Kako je istakla, osim provedbe izuzetno zahtjevnih izbornih procesa, jedan od ključnih zadataka OSCE-a bila je i tranzicija izbornih nadležnosti na domaće organe vlasti. Taj proces je, kako je navela, podrazumijevao reforme izbornih pravila i izbornog sistema, paralelno s uspostavom pouzdanijih biračkih spiskova i formiranjem izborne administracije.
- Bila mi je čast biti službenik OSCE-a u tom izazovnom periodu - kazala je Hadžiabdić.
Dodala je da saradnja CIK-a BiH i OSCE-a traje od osnivanja prve izborne komisije 2001. godine te da je, uprkos uspješno provedenim reformama i uspostavi domaćih institucija za provedbu izbora, OSCE ostao aktivno uključen u izborni proces u BiH.
Po njenim riječima, podrška OSCE-a tijelima za provedbu izbora kontinuirano se nastavlja, a CIK BiH i danas ovu organizaciju smatra ključnim partnerom.
Naglasila je da je važno podsjetiti javnost da se ta podrška ogledala u nekim od najznačajnijih unapređenja izbornog procesa u BiH, koja su provedena u skladu s preporukama OSCE/ODIHR-a i relevantnim međunarodnim standardima.
Navela je samo neke, između ostalih, elektronsku dostavu rezultata od lokalnih izbornih komisija prema CIK-u, nabavku i donaciju transparentnijih glasačkih kutija za sva biračka mjesta u BiH te nabavku i donaciju opreme za javno emitiranje sjednica CIK-a.
Šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić istakao je da je ekspertska i tehnička pomoć Misije OSCE-a prisutna od samog osnivanja tima Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije te da je imala ključnu ulogu u njegovoj profesionalizaciji kao prvog antikorupcijskog ureda u BiH.
Posebno je istakao podršku OSCE-a u uspostavi informacionog sistema Ureda, koji predstavlja jedinstveni antikorupcijski informacioni sistem razvijen za potrebe provođenja zakonskih nadležnosti ove institucije.
Kako je pojasnio, sastavni dio tog sistema čini deset javnih registara, kojima se osigurava visok stepen transparentnosti rada javnog sektora u Kantonu Sarajevo.
- Time je uvedena nova dimenzija otvorenosti i odgovornosti u radu institucija - naglasio je Kafedžić.
Istakao je da je Misija OSCE-a u BiH bila aktivan partner i u uspostavljanju i unapređenju pravnog okvira za prevenciju i borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.
Kafedžić je, između ostalog, izrazio zadovoljstvo činjenicom da je njihova saradnja dodatno formalizovana potpisivanjem sporazuma o saradnji u maju ove godine.
- Uvjeren sam da će ona dalje doprinijeti unapređenju antikorupcijskih alata i njegovom prenošenju na druge nivoe vlasti u BiH - zaključio je.