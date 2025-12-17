Tri decenije Misije OSCE-a u BiH: Partnerstvo u izgradnji mira, demokratije i institucija

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holtzapple uputio je poruke političkim liderima i građanima u BiH, naglašavajući značaj političke odgovornosti, zaštite ljudskih prava i aktivnog građanskog angažmana kao ključnih preduslova za dugoročnu stabilnost i napredak zemlje. Povod za obraćanje ambasadora Holtzappla na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu bilo je obilježavanje 30 godina postojanja Misije OSCE-a u BiH, gdje se osvrnuo na protekle tri decenije rada, kao i na kontinuiranu posvećenost Misije OSCE-a podršci miru, stabilnosti, demokratiji i ljudskim pravima u BiH.

Šef Misije OSCE-a u BiH podsjetio je da je misija u BiH uspostavljena neposredno nakon završetka razornog sukoba u BiH, u vrijeme kada su institucije bile slabe, povjerenje narušeno, a budućnost krajnje neizvjesna. Tokom protekle tri decenije Misija OSCE-a je, kako je istakao, ulagala maksimalne napore da bi pomogla BiH da prevaziđe ne samo ove, već i brojne druge složene postratne izazove. - Svoju zadaću obavljali smo ne kao privremeni akter, već kao dugoročni pouzdani partner. Naši temeljni prioriteti bili su i ostali isti, jačati mir, demokratiju, ljudska prava i sigurnost - istakao je. Kada su u pitanju ljudska prava, ambasador je naglasio da su ona bila u samom središtu rada Misije OSCE-a u BiH od početka njihovog rada. - Kontinuirano smo se i dosljedno zalagali za jednakost pred zakonom i stajali uz najugroženije pripadnike društva. Misija je također pomogla BiH u ostvarenju ravnopravnijeg postupanja, bez diskriminacije ugroženih osoba poput povratnika, raseljenih osoba, osoba s invaliditetom i pripadnika manjina - pojasnio je. Između ostalog, ambasador je spomenuo i podršku Misije OSCE-a u oblasti obrazovanja, istakavši da su pomogli nadležnim organima u izradi zakonskog okvira za realizaciju inkluzivnog obrazovanja, bez diskriminacije.

Na kraju obraćanja, u poruci domaćim političkim liderima naglasio je da su oni odgovorni za provedbu reformi. - Međunarodni partneri mogu pružiti podršku i savjetodavnu pomoć i raditi rame uz rame s akterima odgovornim za reforme, ali ne mogu ponuditi alternativu političkoj odgovornosti. Ono što ovoj zemlji treba nakon 30 godina jeste rukovodstvo koje bira interese građana, a ne sukobljavanja, i dugoročnu stabilnost, a ne kratkoročnu političku dobit - naglasio je. S druge strane, građanima BiH je poručio da trebaju ostati angažovani i posvećeni te da pozivaju na odgovornost institucije i nosioce vlasti koje su izabrali. - Postignuto je dosta, ali preostaje još mnogo posla. Međunarodni službenici poput mene mogu pružiti podršku napretku, ali budućnost ove zemlje pripada vama. Misija OSCE-a u BiH i dalje će biti jedan od vaših najpouzdanijih partnera - zaključio je. Medijima se obratila i članica Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) Irena Hadžiabdić, koja je, govoreći o ulozi OSCE-a u izbornom procesu u BiH, podsjetila da je prvobitni plan bio da ova međunarodna organizacija provede samo prve poslijeratne izbore 1996. godine. Međutim, OSCE je na kraju proveo više izbornih ciklusa, uključujući opće i lokalne izbore. Kako je istakla, osim provedbe izuzetno zahtjevnih izbornih procesa, jedan od ključnih zadataka OSCE-a bila je i tranzicija izbornih nadležnosti na domaće organe vlasti. Taj proces je, kako je navela, podrazumijevao reforme izbornih pravila i izbornog sistema, paralelno s uspostavom pouzdanijih biračkih spiskova i formiranjem izborne administracije.