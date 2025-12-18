Šokantni detalji s ročišta o požaru u Domu penzionera: Mirsad Bakalović i Zinaida Razić Halilović pred sudom

U Kantonalnom sudu Tuzla je održano ročište o određivanju pritvora za Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora u Domu penzionera Tuzla i Zinaidu Razić Halilović, šeficu Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u Domu i članicu Upravnog odbora, pišu Vijesti.ba. Podsjetimo, u tragičnom požaru koji je izbio 4. novembra stradalo je 17 korisnika Doma penzionera u Tuzli, a više od 30 ih je povrijeđeno.



Osumnjičeni su na početku ročišta kazali osnovne podatke, i Bakalović i Razić Halilović su naveli da su srednjeg imovnog stanja. U toku obrazlaganja zahtjeva za pritvor od strane tužiteljice, Bakalović je bio smiren, dok je Razić bila nervozna i na momente u znak negodovanja odmahivala glavom. Šta im se stavlja na teret Tužiteljica je u obrazloženju zahtjeva za određivanje pritvora navela da su osumnjičeni kao saučesnici počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Njima se na teret stavlja da su, kao odgovorna lica u Javnoj ustanovi "Dom penzionera“ Tuzla, u vremenskom periodu od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, svjesno propustili da organizuju i provode propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika (gdje je smješteno 180 korisnika starije životne dobi, od kojih je 110 teško bolesnih, nepokretnih ili osoba sa invaliditetom).