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OŠTRA REAKCIJA

Mioković: RTRS uspio da nadmaši i naslijeđe Riste Đoge

Emitovanjem priloga koji proizvodi strah od Bošnjaka koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, RTRS je posegnuo za šovinizmom najgore vrste i otvorenim huškanjem

Dragan Mioković. Fena

S. S.

19.12.2025

Povodom šovinističkog priloga koji je emitovan na RTRS-u, a koji govori protiv Bošnjaka koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, reagovao je Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

- Radio-televizija Republike Srpske nikada se nije suočila s vlastitim mračnim naslijeđem iz vremena Riste Đoge, ali ga je sinoć možda i nadmašila. Emitovanjem priloga koji proizvodi strah od Bošnjaka koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, RTRS je posegnuo za šovinizmom najgore vrste i otvorenim huškanjem. 

Ljudi koji kupe stan u Istočnom Sarajevu, a nisu Srbi, predstavljeni su kao dio navodnog projekta ovladavanja i dominacije nad Srbima. Takva konstrukcija ne služi informisanju, već dehumanizaciji i stvaranju atmosfere u kojoj su ti ljudi legitimna meta. To je ništa drugo do implicitni poziv na obračun s njima.

Zbog toga sam Regulatornoj agenciji za komunikacije uputio zahtjev da, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, reaguje na ovo gnusno i opasno izvještavanje - naveo je Mioković.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
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