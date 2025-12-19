Mioković: RTRS uspio da nadmaši i naslijeđe Riste Đoge

Povodom šovinističkog priloga koji je emitovan na RTRS-u, a koji govori protiv Bošnjaka koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, reagovao je Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

- Radio-televizija Republike Srpske nikada se nije suočila s vlastitim mračnim naslijeđem iz vremena Riste Đoge, ali ga je sinoć možda i nadmašila. Emitovanjem priloga koji proizvodi strah od Bošnjaka koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu, RTRS je posegnuo za šovinizmom najgore vrste i otvorenim huškanjem.