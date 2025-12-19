Britanski The Times: Ključni svjedok "Sarajevo safarija" iznenada preminuo

Riječ je o Slavku Aleksiću, zloglasnom četničkom vojvodi i bivšem vođi bosanske paravojne jedinice, koji je umro u Trebinju u 69. godini života, iako je, prema dostupnim informacijama, bio dobrog zdravstvenog stanja. Njegova smrt se dogodila u trenutku kada je u Italiji pokrenuta nova istraga o tzv. "Sarajevo safariju", optužbama da su bogati strani državljani tokom rata 1990-ih plaćali kako bi pucali na nenaoružane civile u opkoljenom Sarajevu.

Prema pisanju The Timesa, Aleksić je tokom opsade Sarajeva kontrolisao Jevrejsko groblje iznad grada, jedno od ključnih snajperskih položaja s kojih su civili bili izloženi vatri. Srpski advokat Čedomir Stojković izjavio je da bi Aleksić bio izuzetno važan svjedok jer je "mogao reći ko je pucao i ko je sve organizovao".

Smrt Slavka Aleksića uslijedila je nedugo nakon što je u Milanu pokrenuta istraga o navodnim ratnim zločinima, s fokusom na tzv. "ljudski safari" izlete tokom kojih su, prema tvrdnjama dokumentarnog filma Sarajevo Safari iz 2022. godine, strani "turisti" iz Rusije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država vikendima dolazili na sarajevska brda kako bi pucali na civile. U filmu, čiji je autor slovenski reditelj Miran Zupanič, navodi se i da je postojala viša cijena za gađanje djece.

Advokat Stojković tvrdi da postoji osnovana sumnja da Aleksićeva smrt može biti povezana s istragom.

- Razumno je posumnjati da je njegova smrt povezana s istragom o ljudskom safariju i da je u to bila uključena srbijanska obavještajna služba - rekao je Stojković, naglašavajući da su to njegove tvrdnje.