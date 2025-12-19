Britanski The Times: Ključni svjedok "Sarajevo safarija" iznenada preminuo

Ključni svjedok u istrazi o navodnim plaćenim snajperskim izletima tokom opsade Sarajeva iznenada je preminuo, prenosi britanski list The Times, a vijest prenosi Slobodna Dalmacija.
Riječ je o Slavku Aleksiću, zloglasnom četničkom vojvodi i bivšem vođi bosanske paravojne jedinice, koji je umro u Trebinju u 69. godini života, iako je, prema dostupnim informacijama, bio dobrog zdravstvenog stanja. Njegova smrt se dogodila u trenutku kada je u Italiji pokrenuta nova istraga o tzv. "Sarajevo safariju", optužbama da su bogati strani državljani tokom rata 1990-ih plaćali kako bi pucali na nenaoružane civile u opkoljenom Sarajevu.
Prema pisanju The Timesa, Aleksić je tokom opsade Sarajeva kontrolisao Jevrejsko groblje iznad grada, jedno od ključnih snajperskih položaja s kojih su civili bili izloženi vatri. Srpski advokat Čedomir Stojković izjavio je da bi Aleksić bio izuzetno važan svjedok jer je "mogao reći ko je pucao i ko je sve organizovao".
Smrt Slavka Aleksića uslijedila je nedugo nakon što je u Milanu pokrenuta istraga o navodnim ratnim zločinima, s fokusom na tzv. "ljudski safari" izlete tokom kojih su, prema tvrdnjama dokumentarnog filma Sarajevo Safari iz 2022. godine, strani "turisti" iz Rusije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država vikendima dolazili na sarajevska brda kako bi pucali na civile. U filmu, čiji je autor slovenski reditelj Miran Zupanič, navodi se i da je postojala viša cijena za gađanje djece.
Advokat Stojković tvrdi da postoji osnovana sumnja da Aleksićeva smrt može biti povezana s istragom.
- Razumno je posumnjati da je njegova smrt povezana s istragom o ljudskom safariju i da je u to bila uključena srbijanska obavještajna služba - rekao je Stojković, naglašavajući da su to njegove tvrdnje.
Krajem novembra, Aleksić je dao intervju za jednu srbijansku televiziju u kojem je tvrdio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije imao nikakve veze s navodnim snajperskim djelovanjem. Ranije su se u javnosti pojavile optužbe o Vučićevoj navodnoj povezanosti s događajima iz perioda opsade Sarajeva, što je on više puta odlučno demantovao.
Pažnju javnosti privukla je i morbidna snimka automobila koja se pripisuje Aleksiću, a na čijem se poklopcu nalazi ljudska lubanja s kacigom UN-a, za koju se navodi da potiče od jedne od bosanskih žrtava.
Nova istraga u Italiji pokrenuta je nakon što je talijanski novinar i pisac Ecio Gavaceni podnio krivičnu prijavu, tvrdeći da su posjetioci bosanskim Srbima plaćali između 70.000 i 88.000 funti za odlazak na snajperske položaje tokom opsade Sarajeva.
Preživjeli iz Sarajeva poručuju da očekuju najstrože kazne ukoliko se dokaže da su strani državljani zaista učestvovali u pucanju na civile, a nadu polažu u istragu koju vode italijanski tužioci, koja bi mogla rasvijetliti jednu od najmračnijih epizoda rata u Bosni i Hercegovini.