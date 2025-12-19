Bijela kod Konjica jedinstvena u BiH: Cijela škola ima devet učenika

Područna škola Bijela kod Konjica posebna je iz više razloga. Nastavu u toj školi pohađa devet učenika u četiri razreda, a učiteljica Šejla Begeta za „Avaz“ je opisala iskustvo predavanja u takvom okruženju.
Socijalizacije ne fali
Osim nje, nastavu drži još jedan učitelj i podijeljeni su na prvačiće i tri kombinirana razreda.
- Prije tri, četiri godine, otprilike je bila situacija gdje smo imali jednog učenika i nagovještaj da će škola ostati bez učenika. U prvi mah nisam imao saglasnost za organizacionu šemu, a onda sam se izborio da je ja dobijem pa ako ne bude učenika u septembru, ja bih podnio zahtjev za izmjenu šeme da ne bude više učitelja. Radili smo na spašavanju te škole i evo, od jednog učenika, došli smo do broja devet, što je zaista veliki uspjeh, kazao je direktor Prve osnovne škole u Konjicu, Omer Kozić.
Prednost ovakve nastave je što se svakom učeniku nastavnici mogu posvetiti i raditi detaljno na gradivu kako bi ga usvojili.
- Nastavnici su posvećeniji kada je manji broj učenika, zato što imate individualni pristup, možete da se posvetite svakom djetetu. S obzirom na to da je škola nekada brojala dvoje učenika, a sada broji devet, socijalizacije nam ne fali. Djeca imaju mogućnosti da se druže i situacija je uredu – kazala je Begeta.
Ističe da djeci nije dosadno i da su na neki način navikli na takav vid nastave.
- Kada su pauze, odjeljenja se spoje, i na tjelesnom, tako da su uvijek skupa i imaju aktivnosti – objasnila je Begeta.
Ove godine su se upisala četiri prvačića kojima ona predaje.
Mala porodica
- Osim prvačića, imamo kombinacije drugi razred, treći razred i peti razred. Prošle godine sam ja vodila tri kombinacije, a ove godine dobila sam kolegu učitelja koji je preuzeo kombinirane razrede. Jako je puno izazova kada se tako radi, konstantno morate biti pripremljeni i imati materijale da kad jednima objašnjavate, drugi rade. Ali s vremenom to uđe u rutinu i ide lakše – navela je Begeta.
Tu njihovu školu opisuje kao malu porodicu, koja se uvijek drži zajedno.
- Ja sam tu za sve moguće. Naprimjer, ako treba dijete odvesti do kuće nakon završetka nastave ili ga pokupiti ako nema roditelja, šta god treba, tu sam – kazala je Begeta.