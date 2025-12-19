Bijela kod Konjica jedinstvena u BiH: Cijela škola ima devet učenika

Područna škola Bijela kod Konjica posebna je iz više razloga. Nastavu u toj školi pohađa devet učenika u četiri razreda, a učiteljica Šejla Begeta za „Avaz“ je opisala iskustvo predavanja u takvom okruženju. Socijalizacije ne fali Osim nje, nastavu drži još jedan učitelj i podijeljeni su na prvačiće i tri kombinirana razreda. - Prije tri, četiri godine, otprilike je bila situacija gdje smo imali jednog učenika i nagovještaj da će škola ostati bez učenika. U prvi mah nisam imao saglasnost za organizacionu šemu, a onda sam se izborio da je ja dobijem pa ako ne bude učenika u septembru, ja bih podnio zahtjev za izmjenu šeme da ne bude više učitelja. Radili smo na spašavanju te škole i evo, od jednog učenika, došli smo do broja devet, što je zaista veliki uspjeh, kazao je direktor Prve osnovne škole u Konjicu, Omer Kozić.

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Prednost ovakve nastave je što se svakom učeniku nastavnici mogu posvetiti i raditi detaljno na gradivu kako bi ga usvojili. - Nastavnici su posvećeniji kada je manji broj učenika, zato što imate individualni pristup, možete da se posvetite svakom djetetu. S obzirom na to da je škola nekada brojala dvoje učenika, a sada broji devet, socijalizacije nam ne fali. Djeca imaju mogućnosti da se druže i situacija je uredu – kazala je Begeta. Ističe da djeci nije dosadno i da su na neki način navikli na takav vid nastave. - Kada su pauze, odjeljenja se spoje, i na tjelesnom, tako da su uvijek skupa i imaju aktivnosti – objasnila je Begeta. Ove godine su se upisala četiri prvačića kojima ona predaje. Mala porodica - Osim prvačića, imamo kombinacije drugi razred, treći razred i peti razred. Prošle godine sam ja vodila tri kombinacije, a ove godine dobila sam kolegu učitelja koji je preuzeo kombinirane razrede. Jako je puno izazova kada se tako radi, konstantno morate biti pripremljeni i imati materijale da kad jednima objašnjavate, drugi rade. Ali s vremenom to uđe u rutinu i ide lakše – navela je Begeta.

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