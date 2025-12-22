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INICIJATIVA

Mioković traži izmjene Krivičnog zakona na način kako ih je usvojio RS: Otkup kazne zatvora se ne mora uvijek odobriti

Radi se o tome da, po važećem zakonu, sud na osnovu pismenog zahtjeva zatvorenika presuđenog do godinu dana omogućava zatvoreniku da tu kaznu otkupi

Dragan Mioković. FENA

FENA

22.12.2025

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Dragan Mioković podnio je inicijativu za izmjenu Krivičnog zakona FBiH u vezi s pitanjem otkupa zatvorske kazne do godinu dana.

- Radi se o tome da, po važećem zakonu, sud na osnovu pismenog zahtjeva zatvorenika presuđenog do godinu dana omogućava zatvoreniku da tu kaznu otkupi. Moja inicijativa podrazumijeva da sud može, ali i ne mora to odobriti. Naime, samo novac, odnosno to što ga neko ima, ne može igrati presudnu ulogu kad je u pitanju otkup kazne i sud mora imati priliku da odlučuje između dvije mogućnosti - kazao je Mioković, saopćeno je iz Odjela za odnose s javnošću Naše stranke.

Inače, nedavno su izmjene Krivičnog zakona u ovom smjeru usvojene i u RS.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# ZATVORSKA KAZNA
# KRIVIČNI ZAKON BIH
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