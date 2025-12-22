Mioković traži izmjene Krivičnog zakona na način kako ih je usvojio RS: Otkup kazne zatvora se ne mora uvijek odobriti

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Dragan Mioković podnio je inicijativu za izmjenu Krivičnog zakona FBiH u vezi s pitanjem otkupa zatvorske kazne do godinu dana.

- Radi se o tome da, po važećem zakonu, sud na osnovu pismenog zahtjeva zatvorenika presuđenog do godinu dana omogućava zatvoreniku da tu kaznu otkupi. Moja inicijativa podrazumijeva da sud može, ali i ne mora to odobriti. Naime, samo novac, odnosno to što ga neko ima, ne može igrati presudnu ulogu kad je u pitanju otkup kazne i sud mora imati priliku da odlučuje između dvije mogućnosti - kazao je Mioković, saopćeno je iz Odjela za odnose s javnošću Naše stranke.

Inače, nedavno su izmjene Krivičnog zakona u ovom smjeru usvojene i u RS.