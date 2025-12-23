Demir: Uticaj odlagališta na Trgovskoj gori na podzemne vode u FBiH i RS-u moguć je "indirektno"

Uticaj odlagališta "Čerkezovac" na Trgovskoj gori na podzemne vode u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posebno u Republici Srpskoj, moguć je "indirektno“ preko površinskih voda i potoka, te zagađenja rijeke Une, izjavio je u razgovoru za Fenu direktor Federalnog zavoda za geologiju Vedad Demir.

On podsjeća kako Federalni zavod za geologiju na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH od 2023. godine provodi aktivnosti na geološkim i hidrogeološkim istraživanjima u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

Aktivnosti su, između ostalog, obuhvatile pripremu i finalizaciju Osnovne geološke karte 1:100 000 list Bosanski Novi sa tumačem i izradu Programa hidrogeoloških istraživanja šireg područja Trgovske gore na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U području istraživanja Trgovske gore na teritoriji Federacije BiH su tokom istraživanja definirana osnovna geomorfološka obilježja prostora; najvažniji vodotokovi, hidrometereološke karakteristike područja, te osnovne geološke, strukturno-tektonske i hidrogeološke karakteristike terena

- Na sadašnjem stepenu istraženosti odlagalište radioaktivnog otpada „Čerkezovac“ je situirano u "pretežno nepropusnom kompleksu“ karbonske starosti, tako da se procjenjuje mala vjerovatnoća infiltracije zagađivača u podzemlje i "direktno“ zagađenje podzemnih voda u Federaciji BiH. Uticaj odlagališta „Čerkezovac“ na podzemne vode u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posebno u Republici Srpskoj, moguć je „indirektno“ preko površinskih voda i potoka, te zagađenja rijeke Une. S jedne strane potoci u području Trgovske gore iz Hrvatske se ulivaju u rijeku Unu koja "prihranjuje“ izvorišta vode za piće u Bosanskom Novom (Republika Srpska), a sa druge strane neki potoci sa padina Trgovske gore na granici sa Hrvatskom "poniru“ u kraški prostor Federacije Bosne i Hercegovine, tako da je njihov uticaj na izvorišta vode za piće vjerovatan, i bit će predmetom budućih hidrogeoloških istraživanja - rekao je Demir.

Federalni zavod za geologiju u 2026. godini planira izradu Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja kojim bi se projektovali geološki, strukturno-tektonski, hidrogeološki, hidrološki i hidrotehnički istražni radovi za potrebe utvrđivanja uticaja odlagališta radioaktivnog otpada „Čerkezovac“ na podzemne vode u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon izrade Projekta pristupilo bi se realizaciji istražnih radova u skladu sa važećim zakonskim propisima.