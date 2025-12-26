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PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Mioković: Budžet FBiH na dnevnom redu u januaru, Predstavnički dom ispunio generalno ulogu u 2025.

Očekivao sam da ću negdje do 20. decembra dobiti predloženi budžet i prateće zakone, rekao je Mioković

Mioković: Budžet FBiH na dnevnom redu u januaru. Fena

FENA

26.12.2025

Predsjedavajući Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Dragan Mioković smatra da neće biti potrebe za donošenjem odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za prva tri mjeseca 2026. godine.

U razgovoru za agenciju Fena, on je najkasnije za polovinu januara najavio prijedlog budžeta FBiH za 2026. kao prvu tačku dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma, kao i zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju te zakon o fiskalizaciji transakcija u FBiH.

Ovaj redoslijed u pozicioniranju tema nije slučajan, kazao je Mioković nakon što je prije tri dana otkazao redovnu sjednicu Doma, koju je bio prvobitno najavio za 29. decembar. Otkazao je da bi sačekao da Vlada FBiH uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog budžeta. Drugi razlog je bio zvanični zahtjev zastupničkih klubova Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatske demokratske zajednice 1990, međutim, konačna odluka je bila njegova. Navedene stranke su zatražile otkazivanje s obrazloženjem sličnim njegovom, rekao je također.

- Iz stalnih konataka s Vladom FBiH tokom decembra, zaključio sam da će budžet Federacije BiH biti spreman, dostavljen zastupnicima prije kraja ovog mjeseca. Upravo zbog toga sam sjednicu bio zakazao za 29. decembar. U međuvremenu, znači prije budžeta, u Parlament je došao zakon o fiskalizaciji transakcija i dostavio sam ga zastupnicima te ujedno uvrstio tu tačku u najavljeni dnevni red. Očekivao sam da ću negdje do 20. decembra dobiti predloženi budžet i prateće zakone, da ću ga dostaviti zastupnicima i da ćemo na toj sjednici prvo usvojiti budžet jer ga smatram osnovom, bazom, na osnovu koje se onda donose izuzetno važni zakoni, prije svega mislim na zakone o PIO/MIO te o fiskalizaciji transakcija – rekao je Mioković.

Slijed događaja ipak nije bio prema njegovim očekivanjima. Prije tri dana je uslijedilo obavještenje da budžet ne može dobiti prije 29. decembra budući da će ga tog datuma razmatrati i izjašnjavati se Vlada FBiH, kazao je također.

Mioković je potom donio autohtonu odluku, kako naglašava, da otkaže najavljenu sjednicu, da sačeka da budžet dođe u parlamentarnu proceduru, pa da ga za novu sjednicu kandidira kao prvu temu a potom zakon o PIO/MIO i zakon o fiskalizaciji transakcija.

- Mislim da je to produktivnije – sačekati 15-ak dana jer procjenjujem da ću negdje najkasnije za sredinu januara 2026. zakazati sjednicu, za njen dnevni red kandidovati ove tri tačke, i to navedenim redoslijedom – Miokovićeve su riječi.

On podsjeća da je zakonski rok za dostavljanje nacrta budžeta u Parlament 31. oktobar i da Vlada to nije učinila kao što nisu ni raniji sazivi Vlade.

- Ali minimum koji osjećam kao obavezu u funkciji predsjedavajućeg Predstavničkog doma jeste da zastupnicima i zastupnicama ostavim bar 15 dana kako bi mogli djelovati eventualnim amandmanima – rekao je.

Njegova pretpostavka je da će budžet iz Vlade biti dostavljen po hitnom postupku.

- Ako mi dođe budžet u ponedjeljak ili utorak, sačekat ću 15-16 dana do sredine januara i organizovat ću redovnu sjednicu na kojoj će biti ove tri tačke - zaključio je.

Ukoliko oba doma Federalnog parlamenta odobre budžet do kraja januara, neće biti potrebe za donošenjem odluke o privremenom finansiranju Federacije, smatra on, mada je to stvar o kojoj odlučuje Vlada.

Od karakteristika budućeg budžeta, Mioković jedino zna, na osnovu prezentacije teksta novog zakona o PIO/MIO, kojoj je prisustvovao prije desetak dana na poziv Federalne vlade, da će u 2026. godini, kada penzije treba da rastu oko 17 posto, trebati dodatni novac u budžetu, otprilike milijardu KM, s tim što je, uslovno rečeno, problematično osigurati oko 500 miliona.

- Ali moram reći, iz pozicije parlamentarca, bar prema onome što mi je prezentirano, da treba glasati za ovaj zakon jer ako zaista penzije narastu za 17 posto u 2026., zaista to pozdravljam i čestitam Vladi - Miokovićeve su riječi.

Kad je riječ o zakonodavstvu o fiskalizaciji, slaže se s rezultatima svih anketa u kojima građani korupciju označavaju najvećim zlom i prijetnjom opstanku Bosne i Hercegovine, pa smatra da uvođenje reda u fiskalni i porezni sistem značajno doprinosi borbi protiv te pojave. Stoga smatra da je donošenje novog zakona o fiskalizaciji izuzetno važno. Želi vjerovati da će Parlament usvojiti novi propis, što bi uz usvajanje budžeta praktično značilo da daje zeleno svijetlo Vladi FBiH odnosno Poreznoj upravi da napravi elektronski sistem koji će biti konfigurisan tako da zaista odgovori na potrebu da doslovno sve fiskalne transakcije budu evidentirane u realnom vremenu.

Zakon predviđa 18 mjeseci za implementaciju i Mioković smatra izuzetno bitnim da bude izglasan što prije.

- Podsjetit ću, mi smo iz Vlade imali naznake u kasno ljeto 2023. godine da 'fiskalni zakoni samo što nisu', ali preobiman je to posao i drago mi je da smo sad došli do ovoga. Zaista, s moje strane ću se založiti da novi zakon bude donesen i da primjena počne što prije – zaključio je.

Zamoljen da ocijeni učinke Predstavničkog doma u 2025. godini, ističe da je uloga generalno ispunjena, s tim da je bilo uspješnih i manje uspješnih momenata.

- Ali donosili smo zakone koji su zaista u interesu građana – kazao je predsjedavajući i u tom kontekstu izdvojio zakonodavstvo o južnoj plinskoj interkonekciji, po njegovim riječima krucijalno važno za državu Bosnu i Hercegovinu, njenu energetsku i svaku drugu neovisnost. Drago mu je što su se tu interesi države BiH podudarili očito s interesima Sjedinjenih Američkih Država, pa vjeruje da će zbog toga implementacija biti znatno brža.

Uvođenje neradne nedjelje na osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH Mioković također smatra jednim od najznačajnijih ovogodišnjih učinaka jer je ženama zaposlenim u trgovini omogućen fiksni neradni dan u sedmici da bi ga mogle provoditi s njihovim porodicama i bez obzira na sve kritike, Mioković se nada da će i buduća parlamentarna većina staviti socijalni momenat "ispred profita i tvrdog kapitalizma".

Mioković je, kaže, profesionalno posebno ponosan što je osam godina po usvajanju Istanbulske konvencije, Parlament Federacije BiH u ovoj godini izglasao zakon o zaštiti od nasilja u porodici s posebnim akcentom na zaštitu žena od nasilja, a potom i odgovarajuće izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva Federacije BiH, što je revolucionarni korak, po njegovom mišljenju.

Zakon o zaštiti prirode značajno je kvalitativno unaprijedio brigu o zaštićenim područjima i u smislu kvadrature i kvaliteta zaštite, što je također značajna stvar, navodi Mioković sumirajući ovogodišnje učinke Predstavničkog doma.

- Predstavnički dom je u 2025. godini potpuno izvršio ustavnu i zakonsku obavezu kad je riječ o imenovanjima, prije svega mislim na imenovanje sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Nezavisnog odbora, glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija FBiH, kao i Upravnog odbora Radio-televizije Federacije BiH – rekao je.

Mioković napominje da je predstojeća 2026. izborna godina. Iskustveno zna da u takvim godinama uvijek bude urađeno manje od planiranog mada će on nastojati da iskoristi autoritet pozicije kako ovog puta ne bi bilo tako, „nego da nastavimo da radimo u korist i na dobrobit građana“.

Ključni zadatak u toku januara mu je da budžet Federacije, zakoni o PIO/MIO i o fiskalizaciji budu na dnevnom redu Predstavničkog doma, a iskreno se nada da će biti i izglasani.

- Još šest zakona dobio sam od Vlade tokom novembra i decembra, izuzetno važnih, iz sektora socijale i pravde, pa njihovo stavljanje na dnevni red još jedne januarske ili februarske sjednice, neki su prvi prioriteti u 2026. godini a onda da i dalje pratimo ritam Vlade u smislu stavljanja na dnevni red svakog zakonskog prijedloga koji bude upućen u parlamentarnu proceduru - zaključio je Mioković.

Budući da je on ujedno na čelu parlamentarne Komisije za sigurnost, ocijenio je da građani Federacije ulaze u 2026. godinu u sigurnosnom okruženju „koje se drži pod kontrolom“.

- Na sedmičnom nivou sam u kontaktima s federalnim ministrom unutrašnjih poslova, a nemam problem reći da sam u kontaktima s kolegama značajnog broja resornih kantonalnih ministarstava. „Služim i štitim“, to smatram ključnom funkcijom policije. Bez imalo sumnje i pod punom odgovornošću hoću da kažem - policijske agencije u Federaciji BiH, a pritom mislim na Federalnu upravu policije i svih deset kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji drže pod kontrolom. Izvještaji sa terena, koje analiziramo u funkciji Komisije za sigurnost (godišnji izvještaj ćemo dobiti nakon Nove godine), ali po onome kako je išlo kroz tromjesečne izvještaje, kriminalitet je suštinski u padu u najvećem broju oblasti. Zabrinjava porast krivičnih djela nasilja u porodici, pa je to nešto na čemu treba raditi. Također zabrinjava i već je trend ne samo u 2025. godini već u zadnjih sedam do deset godina broj saobraćajnih nesreća, povrijeđenih i smrtno stradalih ljudi na cestama. Ta pojava je ili na nivou prethodnog godišnjeg perioda ili u porastu, dok je stanje javnog reda i mira pod kontrolom, s tim da statistika pokazuje trend rasta broja napada na ovlaštene službene osobe – zaključio je predsjedavajući Predstavničkog doma i predsjednik parlamentarne Komisije za sigurnost.

Za ovu priliku, on je svim građanima Federacije poželio sretnu i uspješnu 2026. godinu, kao i vjerske blagdane.

# DRAGAN MIOKOVIĆ
# FEDERACIJA BIH
# FINANSIRANJE
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