BiH modernizuje oružane snage, nabavlja helikoptere, vozila, municiju

Vijeće ministara BiH jučer na sjednici je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2026. godine, radi potpore domaćem gospodarstvu.

Sukladno Zakonu o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači, u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu, u količinama i kvaliteti potrebnoj za proizvodnju gotovih proizvoda.

Odluka prati zahtjeve Vanjskotrgovinske komore BiH, entitetskih gospodarskih komora i gospodarskih subjekata u sektorima tekstilne i industrije kože, obuće kemijske, metalske, elektroindustrije, prehrambene, grafičke te automobilske industrije i proizvodnje higijenskih proizvoda.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva obrane BiH, donijelo je Odluku o odobravanju Višegodišnjeg projekta „Modernizacija i zanavljanje naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – Nabava specijaliziranih vozila za postrojbe u sastavu grupe lakog pješaštva razine bojne“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku BiH, a primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine.

Odlukom je u 2026. godini obuhvaćena 71 tarifna oznaka, među kojima je 64 sadržano u ranijoj odluci, pet je brisano s liste, dok je sedam tarifnih oznaka novih. Izvršeno je i dodatno snižavanje carinskih stopa za četiri tarifne oznake te je izvršena zamjena za dvije tarifne oznake.

Ovim projektom, čija je ukupna procijenjena vrijednost 10.035.000 KM, planirano je uvrštavanje u Program višegodišnjih kapitalnih projekata za razdoblje 2025. – 2030. godine. Projekt predviđa nabavu ukupno 46 specijaliziranih vozila koja će zamijeniti zastarjele oklopne transportere (model M113 A2) koji su u uporabi još od 1970-ih godina.

Pojedinačni prijedlozi sporazuma o zajmu i grantu s osnovama za njihovo zaključivanje bit će upućeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora BiH.

Zajam i grant sredstva su alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. Rok otplate zajma je 15 godina uz grejs period od 10 godina.

Cilj ovog projekta je proizvodnja električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sustava te povećanje obnovljivih izvora energije u energetskom miksu Bosne i Hercegovine. Projekt doprinosi i održivijem ekonomskom i društvenom razvitku u Bosni i Hercegovini.

Istodobno je utvrđen Prijedlog sporazuma o grantu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KFW), i Bosne i Hercegovine (primatelj), koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EPBIH) (agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 2.000.000 eura - Vjetroelektrana Vlašić, propratne mjere.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog sporazuma o grantu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KFW), i Bosne i Hercegovine (primatelj), koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EPBIH) (agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 19.930.000 eura - Vjetroelektrana Vlašić 50 MW Travnik - (Projekt Vjetroelektrana Vlašić).

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimatelj), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 16.500.000 eura - Projekt izgradnje Vjetroelektrane (VE) Vlašić.

Sredstva za realizaciju projekta bit će osigurana iz proračuna u 2025. godini u iznosu od 3.000.000, u 2026. godini – 3.600.000 KM, te po milijun KM u 2027. i 2028. godini.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva obrane, donijelo je Odluku o odobravanju Višegodišnjeg prijekta „Osiguranje nabave nove terenske uniforme Oružanih snaga BiH“, procijenjene vrijednosti 8.600.000 KM.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju Višegodišnjeg projekta „Nabava municije i minsko-eksplozivnih sredstava za popunu rezervi OS BiH“, a koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih projekata za razdoblje 2025.-2030. godine, ukupne vrijednosti 10.035.000 KM.

Razlozi za donošenje ove odluke leže u potrebi za osiguranjem operativnosti Oružanih snaga BiH, s obzirom na to da su postojeći resursi letjelica dotrajali, što ugrožava sigurnost ljudstva i materijalnih sredstava. Nabava helikoptera definirana je kao strateški važna i predstavlja nulti prioritet za operativnost OS BiH

Odlukom se razdoblje realizacije projekta, koje je ranije bilo predviđeno do 2027. godine, produljuje do 2032. godine. Također, osiguravaju se sredstva od 20.000.000,00 KM za potrebe projekta, prestrukturiranjem odobrenog proračuna za 2025. godinu s proračunske pozicije bruto plaća i naknada plaća te će biti alocirana na projektni kod nabave helikoptera.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva obrane BiH, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o višegodišnjem projektu nabave helikoptera za Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine.

Osiguran grant za VE Poklečani

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, Vjetroelektrana Poklečani (WB-IG08-BIH-ENE-02), broj ugovora (FI N°) 98.449, broj operacije (SERAPIS N°) 2022-0241, vrijedan 42.174.600 eura u okviru WBIF - EU.

Investicijska komponenta obuhvaća izgradnju vjetroelektrane snage 132 MW u Zapadnohercegovačkom kantonu u Bosni i Hercegovini, uključujući prateće objekte kao što su trafostanica i priključak na obližnju nacionalnu mrežu.

Grant sredstava su alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Prijedlog sporazumu o grantu bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika uime BiH predložen je ministar financija i trezora.

Zaključivanje sporazuma za VE Poklečani

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimatelj), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 75.000.000 eura - Vjetroelektrana Poklečani.

Vjetroelektrana Poklečani će se nalaziti u sjevernom dijelu općine Posušje oko 13 km sjeveroistočno od sjedišta općine, na širem planinskom području Štitar planine sjeveroistočno od Rakitna.

Projekt predviđa izgradnju 20 vjetroturbina jedinične snage do 6,6 MW, ukupne instalirane snage do 132 MW i očekivane godišnje proizvodnje od oko 436,96 GWh električne energije.

Ministarstvo financija i trezora BiH zaduženo je da nakon okončanih pregovora postupi sukladno Zakonu o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine.

BiH pristupa Haškoj konvenciji iz 2019.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Haškoj konvenciji o priznavanju i izvršenju inozemnih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima iz 2019. godine, sukladno obvezi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Pristupanjem ovoj konvenciji Bosna i Hercegovina osigurava harmonizacija prava s pravnom stečevinom EU, unapređuje pravosudnu suradnju, smanjuje broj dupliranih postupaka te troškova i štedi vrijeme potrebno za priznavanje i izvršenje sudske odluke, uz smanjenje pritisaka na arbitražu i troškova rješavanja sporova.

Pristupanje Konvenciji važno je i sa stanovišta poboljšanja investicijskog i poslovnog okruženja u BiH, kao i osiguranja učinkovotijih mehanizama u nedostatku bilateralnih ugovora i jačanja medunarodnog pravnog položaja Bosne i Hercegovine.

Unapređenje upravljanja javnim finansijama do 2030.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstvo financija i trezora, donijelo je u novom tekstu Odluku o formiranju Radne skupine za izradu Strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2026. - 2030. godine.

Radna skupina je sastavljena od predstavnika Ministarstva financija i trezora BiH, Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Uprave za neizravno oporezivanje i Agencije za javne nabave BiH.

Ova radna skupina dužna je sačiniti strategiju s pripadajućim akcijskim planom i putem Ministarstva financija i trezora dostaviti je Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje do kraja prvog kvartala 2026. godine.

Strateškim dokumentom želi se osigurati stabilan i transparentan sustav financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnim financijama i ispunjenje međunarodnih financijskih obveza.

Rad koordinacijskog deska za EU4Health

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog deska za program djelovanja Unije u oblasti zdravstva - Program EU4Health, čime su stvoreni uvjeti za njegovo funkcionalno djelovanje.

Nakon okončane procedure po javnom pozivu u sastav Koordinacijskog deska imenovani su najuspješniji kandidati s liste uspješnih, i to koordinator Jurica Arapović, asistent koordinatora Aida Hasečić te šest potkoordinatora (četiri potkoordinatora za područje Federacije Bosne i Hercegovine i dva potkoordinatora za područje Republike Srpske).

Desk će imati ključnu ulogu u promociji Programa EU4Health u Bosni i Hercegovini, pružanju savjetodavne pomoći potencijalnim aplikantima u procesu prijavljivanja u okviru ovog Programa, kao i u jačanju suradnje i razmjene informacija između relevantnih institucija i partnera.

Program EU4Health glavni je financijski instrument Europske unije u oblasti zdravstva za razdoblje 2021. - 2027. godine, uspostavljen u cilju jačanja kapaciteta zdravstvenih sustava, unapređenja prevencije i pripravnosti na krize te poboljšanja pristupa zdravstvenim uslugama i lijekovima. Bosna i Hercegovina sudjeluje u ovom programu na temelju potpisanog Sporazuma o pridruživanju Programu EU4Health.

Imenovani predstavnici BiH u zajedničkom odboru za praćenje sporazuma s katarom o zapošljavanju

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donesena je Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Zajednički odbor za praćenje provedbe Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o reguliranju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar.

Imajući u vidu da je mandat predstavnicima BiH u Zajedničkom odboru istekao u listopadu 2025. godine, Vijeće ministara BiH imenovalo je Almu Spahi iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Andreu Milinčić iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Jasminu Khechan Babić iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Davida Ikića iz Vlade Brčko distrikta BiH, za predstavnike Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za praćenje provedbe Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o reguliranju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar.

Mandat predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajedničkom odboru traje tri godine.

Raspodjela tekuće pričuve za razdoblje i. - ix. 2025. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje I. - IX. 2025. godine, koju će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

U Informaciji se navodi da, s obzirom na to da u razdoblju izvještavanja nije usvojen proračun za 2025. godinu, proračunska pričuva je definirana Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakonom o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2024. godinu i instrukcijama o privremenom financiranju za tri kvartala ove godine.

Sukladno tome, za razdoblje I. – IX. 2025. godine planirana je tekuća pričuva u iznosu 3.177.000,00 KM, od čega je odobreno ukupno 362.500,00 KM, korisnicima na raspolaganje dano 282.500,00 KM, a realizirano 214.073,73 KM.

U okviru ostatka tekuće pričuve u iznosu 2.962.926,27 KM nalaze se sredstva u iznosu od 148.426,27 KM odobrena odlukama Vijeća ministara, a koja nisu realizirana u razdoblju izvještavanja.

Inače, za Vijeće ministara BiH u tekućoj pričuvi za razdoblje I. – IX. 2025. godine planirano je 1.557.000,00 KM, odobreno 251.000,00 KM, a realizirano 102.573,73 KM.

Za članove Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH planirano je 270.000,00 KM, te odobreno i realizirano 66.500,00 KM.

Za članove Predsjedništva BiH planirano 810.000,00 KM, a ništa nije odobreno ni realizirano.

Za predsjedateljicu i zamjenike predsjedateljice Vijeća ministara BiH planirano je 540.000,00 KM, a odobreno i realizirano 45.000 KM, i to na temelju odluka zamjenika predsjedateljice, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo financija i trezora da dostavi informaciju o trenutnom stanju tekuće pričuve.

Informacija o realizaciji plana implementacije "pregleda obrane"

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o realizaciji Plana implementacije "Pregled obrane" i Akcijskog plana implementacije "Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017. - 2027.", te je zadužilo Ministarstvo obrane da nastavi s aktivnostima implementacije prema utvrđenoj planskoj dinamici.

Prema Informaciji, „Plan modernizacije i razvoja Oružanih snaga BiH 2017. - 2027." zbog ograničavanja proračunskih ulaganja do sada je realiziran oko 8,5 posto, i to uglavnom potporom partnerskih zemalja, a njegova provedba se nastavlja.

Usvojen dokument o ekonomskim trendovima za prvu polovicu 2025. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument „Bosna i Hercegovina - ekonomski trendovi za razdoblje siječanj - lipanj 2025. godine“, koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje. Preliminarni podatci ukazuju na nastavak trenda rasta ekonomske aktivnosti, uz istodobno povećanje inflacije i pad u određenim industrijskim sektorima.

Procijenjena stopa realnog rasta BDP-a u prvoj polovici 2025. godine iznosila je 1,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Promatrano po kvartalima, u prvom kvartalu (K1) zabilježen je rast od 1,7%, dok je u drugom kvartalu (K2) on iznosio 1,8%.

Glavni pokretač ekonomskog rasta bila je domaća potražnja. Sektor usluga najznačajnije je doprinio rastu, dok su industrija (rudarstvo, prerađivačka industrija, energetika) i građevinarstvo imali negativan doprinos.

Zabilježen je pad fizičkog obujma industrijske proizvodnje od 1,0%. Sektorski gledano, rudarstvo bilježi pad od 2,7%, a prerađivačka industrija 1,3%, dok je u sektoru proizvodnje električne energije ostvareno povećanje od 1,1%.

Broj zaposlenih osoba u ovom razdoblju bio je 852,9 tisuća i manji je za 0,2 u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prosječan broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH nastavio se smanjivati u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (-3,5%) i iznosi 320,8 tisuća.

Prosječna neto plaća u BiH za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine iznosila je 1.539 KM i nominalno je veća za 13,2 posto. Uzimajući u obzir rast cijena, realni rast prosječne neto plaće bio je niži i iznosio je 9.3%. Prosječna mirovina u BiH iznosila je 694 KM i veća je za 4,8% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, uz sporiji realni rast (1,1%) zbog inflacije. Došlo je do porasta inflacije, koja je u prvoj polovici 2025. godine iznosila 3,6%. Najznačajniji rast cijena je u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića (8,5%) te zdravstva, alkoholnih pića i duhana.

Zabilježeno je povećanje ukupne razmjene uz istovremeni rast i izvoza i uvoza. Prema trenutno raspoloživim podatcima, izvoz roba iz BiH iznosio je više od 8,4 milijarde KM, što predstavlja nominalno povećanje od 465 milijuna KM, odnosno 5,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uvoz roba u BiH iznosio je skoro 14,7 milijardi KM, što predstavlja nominalni rast od 631 milijun KM, odnosno 4.5% u odnosu na isto razdoblje 2024. Ukupna pokrivenost uvoza izvozom u Bosni i Hercegovini u promatranom razdoblju iznosila je 57,4%, pri čemu je pokrivenost sa zemljama EU iznosila 72,8%, a sa zemljama CEFTA-e 79,9%.

Usvojeno izvješće o izvršenju proračuna za prvih devet mjeseci 2025. Godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje I. - IX. 2025. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvih devet mjeseci 2025. godine iznosili su 1.263.889.410 KM, od čega je 748.576.368 KM prihod s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u razdoblju I. - XI. 2025. godine iznosili su 1.010.936.305 KM.

Po osnovi obveza vanjskog državnog duga u prvih devet mjeseci ove godine isplaćeno je 889,96 milijuna KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obveze.

Priznavanje vozačkih dozvola BiH i UAE

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasovanja utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, zajedno s usvojenim Izvješćem o vođenju pregovora, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

Građanima Bosne i Hercegovine koji zakonito borave na teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata bit će omogućena zamjena vozačke dozvole bez polaganja vozačkog ispita, kao i građanima UAE-a koji zakonito borave u BiH.

Radi se o vozačkim dozvolama koje su svrstane u 'B' kategoriju u BiH i 'laku kategoriju' u UAE-u, a koja podrazumijeva vozila težine 2,5 tona i do 14 sjedišta, izuzimajući sjedište vozača.

Podrška Romima i neprofitnim organizacijama

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za 2025. godinu.

Ovom odlukom dodjeljuju se grant sredstva u iznosu od 1.716.000 KM za podršku Romima i neprofitnim organizacijama.

Odobreno ukupno 900.000 km za sajamske manifestacije u zemlji i inozemstvu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o raspodjeli grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u ukupnom iznosu od 600.000 KM za 51 manifestaciju.

Donesena je i Odluka o rasporedu grant sredstava za potporu sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u inozemstvu u ukupnom iznosu od 300.000 KM za 11 sajamskih manifestacija.

Dodjela sredstava za prevenciju HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti, te promociju donorstva

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkoloze, ovisnosti i podizanje svijesti o donorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2025. godinu.

Odlukom se raspoređuju sredstva u ukupnom iznosu od u iznosu od 48.515,27 KM, i to na šest udruženja i saveza koji se bave promocijom donorstva i prevencijom HIV-a, tuberkuloze i bolesti ovisnosti.