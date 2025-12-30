CIK pokrenuo postupak protiv Dodika, Vukanovića i Pandurević zbog širenja lažnih informacija

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) pokrenula je postupak protiv stranke Lista za pravdu i red, Srpske demokratske stranke (SDS) i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), tvrdeći da su putem medija širili lažne informacije.

Kako je saopšteno, lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, članica Glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prekršili su članove Izbornog zakona koji zabranjuju političkim subjektima da putem medija šire neistinite informacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformisati birače.

Objave o predsjedniku CIK-a

Uvidom u objave Vukanovića na njegovoj stranici utvrđeno je da je on u više navrata objavljivao lažne informacije koje se odnose na predsjednika CIK-a i člana uže porodice predsjednika, dovodeći ih u vezu kao bliske saradnike kandidata na prijevremenim izborima u RS Siniše Karana.

- Zbog navedenog CIK je donio radni zaključak o pokretanju postupka protiv Vukanovića zbog kršenja članova 16. i 17. Izbornog zakona te je predloženo da CIK donese zaključak kojim se pokreće postupak određivanja odgovornosti stranke Lista za pravdu i red - navedeno je u saopštenju.

Također, Pandurević je na zvaničnoj stranici SDS-a imala objavu koja se odnosila na lažne informacije o predsjedniku CIK-a, navodeći da je član njegove uže porodice bio saradnik Siniše Karana.

Visoke kazne

Kazne za kršenje ovih članova Izbornog zakona kreću se između 3.000 i 30.000 KM.

Prethodno su Vukanović i Pandurević tvrdili da je supruga predsjednika CIK-a Jovana Kalaba bila savjetnica Siniše Karana u vrijeme kada je on bio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.