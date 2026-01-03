Krajinović za "Avaz": Prava zima se vraća, od sutra obilna kiša i snijeg

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) je izdao narandžasto upozorenje za 4. januar ove godine zbog očekivanih, obilnih padavina i novog snježnog pokrivača i to na području Hercegovine te zapadne, centralne i istočne Bosne.

- Očekivane količine padavina tokom 4. januara su između 30 i 60 litara na jugu i jugozapadu zemlje do 80 litara, ponegdje u sjevernim područjima Hercegovine, odnosno, planinskom zaleđu i do 100 litara po metru kvadratnom. Tako da nas sutra očekuje dan sa obilnim padavinama. Visina novog snježnog pokrivača kretat će se između 10 i 25 centimetara, u većim područjima Bosne, a na planinama novog snijega će biti i do 40 centimetara. To su ogromne količine padavina. Iako je januar, kada očekujemo snijeg, ipak, u jednom danu 40 centimetara na planinama, nijedna služba za čišćenje ne može adekvatno očistiti saobraćajnice kada toliko pada snijeg u tako kratkom vremenskom periodu - kaže za „Avaz“ Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ-u.

Upravo je to, naglašava, jedan od glavnih rizika kada je u pitanju vrijeme koje nas očekuje tokom sutrašnjeg dana. U pogledu temperatura zraka, kako navodi, već u ponedjeljak, 5. januara se vraća prava zima.

- U narednih 15-tak dana slijedi nam prava zimska idila u BiH. Prvo će nam uslijediti četiri do pet dana sa snježnim padavinama i snijeg će se zadržavati na podlozi. Od 5.do 7. januara vrijednosti temperature zraka u jutarnjim satima kretat će se u Bosni od minus pet do minus jedan stepeni Celzijusa, a maksimalne u Bosni neće prelaziti ni pet stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 10 stepeni. Međutim, to će biti samo povremeno u najtoplijem dijelu dana - govori Krajinović.