Riješen dio problema studenata u Sarajevu: Kotlovnica je još tempirana bomba

U Studentskom naselju Bjelave, gdje su brojne generacije imale problema s nedostatkom tople vode u sobama, lošom hranom i brojnim drugim poteškoćama koje su ih zadesile, čini se da je sada sve malo bolje.

Nakon 30 godina Kako je za „Dnevni avaz“ kazao Aldin Mešan, predsjednik Udruženja studenata Studentskog centra, stanje je zadovoljavajuće ako se ima u vidu kako je bilo u prethodnih mjesec dana, ali i ranije.

Mešan: Nada se realizaciji projekta . A. Ovčina / Avaz Mešan: Nada se realizaciji projekta . A. Ovčina / Avaz

Nakon protesta koji su studenti organizovali u saradnji sa Studentskim parlamentom i Sindikatom radnika Studentskog centra, kako kaže, napravili su određeni pomak i pozitivniju priču ka rješavanju trenutne situacije, odnosno problema koji se vežu za ovaj centar. - Usvajanje budžeta i finansiranje rekonstrukcije kotlovnice koja je bila prioritetan zahtjev da se riješi u nadolazećoj godini, bio je jedan od zahtjeva koji je bilo potrebno riješiti. Drago nam je da je konačno, nakon 30 godina, ta stavka usvojena i nadamo se da će u što skorije vrijeme doći i do realizacije samog projekta - kazao nam je Mešan. Elmir Merdžanić, student druge godine Građevinskog fakulteta, koji je učestvovao u protestima za „Dnevni avaz“ kaže kako se sada očekuje rekonstrukcija kotlovnice.

Merdžanić: Tempirana bomba . A. Ovčina / Avaz Merdžanić: Tempirana bomba . A. Ovčina / Avaz

- Imali smo problem sa sigurnošću naših života ovdje jer je ta kotlovnica bila tempirana bomba ovdje, i još uvijek je. Međutim, Vlada Kantona Sarajevo je već u budžet za 2026. godinu usvojila da će se kotlovnica renovirati, radit će se rekonstrukcija tako da više nećemo imati problema sa sigurnošću naših života - kazao nam je Merdžanić, koji je dodao kako su snabdjeveni grijanjem. Kada je riječ o ostalim zahtjevima koje su studenti iznijeli na protestima, Mešan kaže da ipak ne vide značajnije pomake, ali su svjesni da nepostojanje upravnih tijela u Studentskom centru i ne može omogućiti dalju razradu tih problema.

- Uslovi su ostali isti, nepromijenjeni. Nismo imali značajnih problema što se tiče grijanja i hrane, pa tako ni ovi vremenski uslovi nisu utjecali značajno na to - kazao je on. Čišćenje snijega Merdžanić kaže da je zadovoljan i čistoćom Centra te okolice nakon što je napadao snijeg u krugu Centra. - Uspjeli smo da se izborimo za ono što je naše pravo - zaključuje. Mešan navodi da su smještajni kapaciteti gotovo u potpunosti popunjeni. Mnogo studenata je trenutno kući, s obzirom na to da je i online nastava na dosta fakulteta. Mešan kaže da se zaposlenici Studentskog centra trude očistiti snijeg, ali da je poražavajuće da samo nekoliko studenata pomaže u tome. Merdždanić dodaje kako je Kanton Sarajevo reprezentativni i da bi trebali biti uzor za druge kantone i univerzitete, a ne da imaju jedan od loših uslova u studentskim domovima, jer je Sarajevo, ipak, glavni grad države. Neophodne popravke Studentica Arhitektonskog fakulteta Adna Begić kazala nam je da ima mnogo toga da se popravi.

Begić: S vodom nema problema . A. Ovčina / Avaz Begić: S vodom nema problema . A. Ovčina / Avaz