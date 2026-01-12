Zahiragić kritikovao Konakovića: "Kakva je opsesija, čovječe?"

Komentariše taj opskurni političar i fotografije prof. Izetbegović objavljene na nekom portalu i konstatuje da su provučene kroz "filtere koji značajno podmlađuju".

- Ministar vanjskih poslova Elmedin Dino Konaković se opet javio na facebook-u, naravno ne na važne teme za koje je on kao Ministar zadužen, nego da pokuša ohrabriti i zaštititi svoje izvršioce radova sramotnog poništenja diplome Sebije Izetbegović.

Lider Naroda i Pravde Elmedin Konaković jučer oštro je reagovao na navodnu prepisku objavljenu na više sarajevskih portala, a u kojoj se spominje i njegovo ime. Pozvao je tužilaštva i institucije da "hitno i bez odlaganja reaguju".





Kakva je opsesija, čovječe?

Nije Konaković komentarisao fotografije i filtere Dalile Hakalović kada je ista uhapšena.

Nije, doduše, nikako ni komentarisao to hapšenje.

Vjerojatno su te fotografije više po njegovom ukusu, a Hakalovićka mu je svakako pomogla i da "posuši" svoju diplomu stečenu za par sedmica i polaganje ispita nakon što je "diplomirao", pa ga to obavezuje.

Kada je već ova tema ponovo aktuelna, imam potrebu da napišem par redaka na istu.

U historiji političari i stranke su u međusobnoj borbi za prevlast znali svašta loše uraditi svojim političkim oponentima, od progona, negativnih kampanja, pa sve do slanja u zatvor.

Međutim, rijetki su primjeri u historiji demokratije, da se na desetine "liderčića", stranih i domaćih obavještajnih službi, ambasada, medija, akademske zajednice i analitičara, udružilo da porazi jednu ženu.

Kada nisu uspjeli sa kampanjom, medija planom i medijskim progonom, pa ni sa krivičnim montiranim procesima - a pročešljali su i pokušali su sve - došli su na ideju, zamislite, da joj ponište titulu magistra, a kako bi joj nakon toga mogli poništiti doktorat i izbore u zvanja od asistenta do redovnog profesora.

U tu svrhu su prvo morali, mimo Poslovnika SKS i procedura, izmijeniti Zakon o visokom obrazovanju, ne kako bi reformisali i unaprijedili visoko obrazovanje ili popravili oronulu poziciju UNSA, nego kako bi predvidjeli mogućnost političkog poništenja diplome bez sudske presude.

"Kao kula od karata"

Izvršioci toga su bili opskurna inspektorica za visoko obrazovanje Dalila Hakalović i u najmanju ruku kontroverzni dekan stomatologije Muhamed Ajanović - koji je bio sve osim dekan - a koji je kao predsjednik famozne Komisije Senatu UNSA, kojim je predsjedavao Rifat Škrijelj, a u kojem su sjedile uglavnom kukavice - čast izuzecima koji su tada ustali protiv te nepravde poput moje prof. i dekanese Pravnog fakulteta Zinke Grbo, predložio poništenje zvanja magistra Sebiji Izetbegović.

I sve to pred sami kraj ljekarske i akademske karijere, nakon stotina, možda i hiljada poroda i operacija, nakon stotina naučnih radova i mentorstava, doslovno pred penziju...

Dalila Hakalović i Muhamed Ajanović su uhapšeni, Rifat Škrijelj je, kao što smo imali priliku vidjeti u panici nakon Ajanovićevog svjedočenja, a Konaković facebook statusima poprilično neuvjerljivo pokušava ohrabriti ostale učesnike tog montiranog procesa i pokušava zaustaviti rušenje tog UZP-a, koji se ovih dana ruši kao kula od karata.

Sudski postupak vezan za to skandalozno poništenje diplome je odveć u toku, sve su prilike da će, ako bude bilo pravde i sistema koliko je zrno pijeska, odluka Ajanovićeve Komisije i Škrijeljevog Senata biti poništena od strane Suda.

Trajna mrlja

Dobar znak je to što se ovih dana svi akteri međusobno utrkuju, ko će koga više uvaliti u ovom slučaju, ko će protiv koga

svjedočiti i ko će prvi, pokajnički, istinu posvjedočiti, kako bi se barem malo spasio moralne odgovornosti.