Prepiske iz Čamparinog telefona: Federalni policajci skupljali glasove za NiP, a zauzvrat članovi NiP-a lobirali za njihovo unapređenje!

Pripadnici Federalne uprave policije na Općim izborima 2022. godine aktivno su učestvovali u prikupljanju glasova za stranku Narod i Pravda.
Kako piše Istraga.ba, dokazuju to i prepiske iz telefona šefa Specijalne jedinice FUP-a Mustafe Selmanovića.
Kao nagradu za lojalnost, Selmanović je trebao dobiti i poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, ali je protiv njegovog imenovanja bio potpredsjednik NiP-a Kemal Ademović. Ove poslove za NiP organizirali su Dubravko i Aljoša Čampara, a prepiske iz telefona bivšeg tužioca Čampare potvrđuju da je on, koristeći svoj položaj u Tužilaštvu BiH, direktno utjecao na članove Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH koji je ocjenjivao kandidate za direktore državnih policijskih agencija. U vrijeme prikupljanja glasova za NiP, na čelu FMUP-a bio je Aljoša Čampara, kadar stranke Narod i Pravda.
- Obavljena dužnost .... Denis, Aljoša, Omer i Amel Mekić - pisalo je u poruci koja je dostavljena šefu Specijalne jedinice FUP-a Mustafi Selmanoviću.
U prilogu je bila fotografija lične karte glasača i glasački listić za Predstavnički dom, Parlamentarne skupštine BiH na kojem je glasano za Denisa Zvizdića iz NiP-a, inače prvog rođaka tadašnjeg federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare.
- Bravo, brate. Idemo i mi za koji minut - odgovorio je drugi sagovornik koji je, potom, ovu prepisku poslao šefu Specijalne jedinice FUP-a.
Nakon izbora, NiP Elmedina Konakovića postao je dio vladajuće koalicije na državnom i federalnom nivou. Šef Specijalne jedinice Mustafa Selmanović koji je, u okviru akcije Black Tie, osumnjičen da je organizirao zaštitu Edina Gačanina Tita, šefa narko kartela Tito i Dino, prijavio se na konkurs za izbor direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, piše Istraga.ba.
O izboru je odlučivao Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH. Na čelu Zastupničkog doma PS BiH od tada je Denis Zvizdić (NiP). Član Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH bio je i banjalučki advokat Darko Kremenović, koji je, kroz predmet Transporter, imao blisku saradnju sa tadašnjim državnim tužiocem Dubravkom Čamparom. Prije intervjua sa kandidatima, tužilac Čampara je obavio razgovor sa advokatom Kremenovićem i zamolio ga da na intervjuu posebno “pripazi” Selmanovića. Ovo je prepiska Darka Kremenovića i Dubravka Čampare.
Kako se može vidjeti, Darko Kremenović, tokom intervjua sa kandidatima, šalje tadašnjem tužiocu Čampari fotografiju na kojoj se vidi Mustafa Selmanović koji sjedi ispred članova Nezavisnog odbora.
- Dobar momak - piše advokat Kremenović.
- Najbolji, vjeruj mi - odgovara Dubravko Čampara.
- Izgledan i fizički i po izlaganju. U svakom smislu. Od mene će dobiti maksimalan broj bodova - piše dalje Kremenović.
Dubravko Čampara na to reagira “lajkom” i srcem.
Kremenovićevu koopertivnost tužilac Dubravko Čampara je nagradio “spuštanjem” na entitetski nivo pravosuđa (Republika Srpska) nekoliko istraga protiv njegovih klijenata u predmetu Transporter. No, o tome ćemo drugom prilikom detaljnije.
Ipak, Čamparin angažman nije bio dovoljan. Potpredsjednik NiP-a Kemal Ademović usprotivio se da Mustafa Selmanović postane direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Stoga je na poziciju direktora Direkcije postavljen Ademovićev kadar – Enes Karić.
Nakon toga, Čampare intenzivno započinju sa unutarstranačkom pobunom u NiP-u, pokušavajući odstraniti sve Ademovićeve kadrove iz stranke i i državnih institucija. Elmedin Konaković se odlučuje podržati Čampare u borbi protiv Kemala Ademovića kojeg su, recimo, direktor FUP-a Vahidin Munjić i njegov saradnik Muhamed Ohranović u prepiskama označili kao “najgoru kariku u koaliciji”, piše Istraga.ba.