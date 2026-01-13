Prepiske iz Čamparinog telefona: Federalni policajci skupljali glasove za NiP, a zauzvrat članovi NiP-a lobirali za njihovo unapređenje!

Pripadnici Federalne uprave policije na Općim izborima 2022. godine aktivno su učestvovali u prikupljanju glasova za stranku Narod i Pravda.

Kako piše Istraga.ba, dokazuju to i prepiske iz telefona šefa Specijalne jedinice FUP-a Mustafe Selmanovića.

Kao nagradu za lojalnost, Selmanović je trebao dobiti i poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, ali je protiv njegovog imenovanja bio potpredsjednik NiP-a Kemal Ademović. Ove poslove za NiP organizirali su Dubravko i Aljoša Čampara, a prepiske iz telefona bivšeg tužioca Čampare potvrđuju da je on, koristeći svoj položaj u Tužilaštvu BiH, direktno utjecao na članove Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH koji je ocjenjivao kandidate za direktore državnih policijskih agencija. U vrijeme prikupljanja glasova za NiP, na čelu FMUP-a bio je Aljoša Čampara, kadar stranke Narod i Pravda.

- Obavljena dužnost .... Denis, Aljoša, Omer i Amel Mekić - pisalo je u poruci koja je dostavljena šefu Specijalne jedinice FUP-a Mustafi Selmanoviću.

U prilogu je bila fotografija lične karte glasača i glasački listić za Predstavnički dom, Parlamentarne skupštine BiH na kojem je glasano za Denisa Zvizdića iz NiP-a, inače prvog rođaka tadašnjeg federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare.

- Bravo, brate. Idemo i mi za koji minut - odgovorio je drugi sagovornik koji je, potom, ovu prepisku poslao šefu Specijalne jedinice FUP-a.