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"OBAVLJENA DUŽNOST"

Prepiske iz Čamparinog telefona: Federalni policajci skupljali glasove za NiP, a zauzvrat članovi NiP-a lobirali za njihovo unapređenje!

Bravo, brate. Idemo i mi za koji minut, odgovorio je drugi sagovornik koji je, potom, ovu prepisku poslao šefu Specijalne jedinice FUP-a

Dubravko i Aljoša Čampara. Istraga.ba

A. O. / Istraga.ba

13.1.2026

Pripadnici Federalne uprave policije na Općim izborima 2022. godine aktivno su učestvovali u prikupljanju glasova za stranku Narod i Pravda. 

Kako piše Istraga.ba, dokazuju to i prepiske iz telefona šefa Specijalne jedinice FUP-a Mustafe Selmanovića. 

Kao nagradu za lojalnost, Selmanović je trebao dobiti i poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, ali je protiv njegovog imenovanja bio potpredsjednik NiP-a Kemal Ademović. Ove poslove za NiP organizirali su Dubravko i Aljoša Čampara, a prepiske iz telefona bivšeg tužioca Čampare potvrđuju da je on, koristeći svoj položaj u Tužilaštvu BiH, direktno utjecao na članove Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH koji je ocjenjivao kandidate za direktore državnih policijskih agencija. U vrijeme prikupljanja glasova za NiP, na čelu FMUP-a bio je Aljoša Čampara, kadar stranke Narod i Pravda.

- Obavljena dužnost .... Denis, Aljoša, Omer i Amel Mekić - pisalo je u poruci koja je dostavljena šefu Specijalne jedinice FUP-a Mustafi Selmanoviću.

U prilogu je bila fotografija lične karte glasača i glasački listić za Predstavnički dom, Parlamentarne skupštine BiH na kojem je glasano za Denisa Zvizdića iz NiP-a, inače prvog rođaka tadašnjeg federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare.

- Bravo, brate. Idemo i mi za koji minut - odgovorio je drugi sagovornik koji je, potom, ovu prepisku poslao šefu Specijalne jedinice FUP-a.

Objavljena prepiska. Istraga.ba

Nakon izbora, NiP Elmedina Konakovića postao je dio vladajuće koalicije na državnom i federalnom nivou. Šef Specijalne jedinice Mustafa Selmanović koji je, u okviru akcije Black Tie, osumnjičen da je organizirao zaštitu Edina Gačanina Tita, šefa narko kartela Tito i Dino, prijavio se na konkurs za izbor direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, piše Istraga.ba.

O izboru je odlučivao Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH. Na čelu Zastupničkog doma PS BiH od tada je Denis Zvizdić (NiP). Član Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH bio je i banjalučki advokat Darko Kremenović, koji je, kroz predmet Transporter, imao blisku saradnju sa tadašnjim državnim tužiocem Dubravkom Čamparom. Prije intervjua sa kandidatima, tužilac Čampara je obavio razgovor sa advokatom Kremenovićem i zamolio ga da na intervjuu posebno “pripazi” Selmanovića. Ovo je prepiska Darka Kremenovića i Dubravka Čampare.

Objavljena prepiska. Istraga.ba

Kako se može vidjeti, Darko Kremenović, tokom intervjua sa kandidatima, šalje tadašnjem tužiocu Čampari fotografiju na kojoj se vidi Mustafa Selmanović koji sjedi ispred članova Nezavisnog odbora.

- Dobar momak - piše advokat Kremenović.

- Najbolji, vjeruj mi - odgovara Dubravko Čampara.

- Izgledan i fizički i po izlaganju. U svakom smislu. Od mene će dobiti maksimalan broj bodova - piše dalje Kremenović.

Dubravko Čampara na to reagira “lajkom” i srcem.

Kremenovićevu koopertivnost tužilac Dubravko Čampara je nagradio “spuštanjem” na entitetski nivo pravosuđa (Republika Srpska) nekoliko istraga protiv njegovih klijenata u predmetu Transporter. No, o tome ćemo drugom prilikom detaljnije.

Ipak, Čamparin angažman nije bio dovoljan. Potpredsjednik NiP-a Kemal Ademović usprotivio se da Mustafa Selmanović postane direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Stoga je na poziciju direktora Direkcije postavljen Ademovićev kadar – Enes Karić. 

Nakon toga, Čampare intenzivno započinju sa unutarstranačkom pobunom u NiP-u, pokušavajući odstraniti sve Ademovićeve kadrove iz stranke i i državnih institucija. Elmedin Konaković se odlučuje podržati Čampare u borbi protiv Kemala Ademovića kojeg su, recimo, direktor FUP-a Vahidin Munjić i njegov saradnik Muhamed Ohranović u prepiskama označili kao “najgoru kariku u koaliciji”, piše Istraga.ba.

# FUP
# DUBRAVKO ČAMPARA
# POLICAJCI
# GLASOVI
# NIP
# ALJOŠA ČAMPARA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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