Šta Dodik traži u Strazburu

Pravni tim bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika najavio je podnošenje aplikacije Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zbog navodnog kršenja njegovih prava tokom i nakon procesa u kojem je pred Sudom BiH osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti.
Legalnost Šmita
Dodik je osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, zatvorsku kaznu kasnije je platio, a potom odstupio s dužnosti. Dodikovu apelaciju na pravosnažnu presudu Suda BiH 4. novembra prošle godine odbacio je i Ustavni sud BiH.
Dodikova odbrana ponovo se poziva na argument da nepoštivanje odluka visokog predstavnika nije predstavljalo krivično djelo u vrijeme kada je počinjeno. Pravni zastupnik RS Lazar Stjepanović smatra da postoji osnov da Sud u Strazburu usvoji aplikaciju i zatraži od BiH da iz zakona izbriše ovakvo krivično djelo, ponavljajući bezbroj puta iznesenu argumentaciju da Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nije legalno izabran.
Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici i bivši državni pravobranilac Ismet Velić cijeni da nezadovoljne stranke imaju mogućnost da se obrate Evropskom sudu u Strazburu, ali je bitno postoje li argumenti u prilog povrede nečijeg prava.
Suština djela
- Po svemu što mi znamo u prvostepenom, apelacionom i postupku pred Ustavnim sudom BiH, bitne činjenice su nesporno utvrđene. Suština djela i sve što je s njim povezano poprilično su jasni. Zato ne stoje osporavanja i isticanja povrede njegovih prava. Postupci su provedeni i imamo odluke koje su zasnovane na činjenicama i važećim propisima. U tom duhu se ocjenjuje i osnovanost apelacije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Kada je riječ o navodnoj nelegitimnosti visokog predstavnika, to je pitanje za UN, Vijeće sigurnosti i institucije međunarodne zajednice, a nijedna od njih nije reagovala ili konstatovala da ima nekih nepravilnosti – kazao nam je Velić.
Alić: Dokaz da se poštuju odluke sudova u BiH
Advokat Damir Alić ističe da je obraćanje Dodikovog tima Sudu u Strazburu dokaz da se poštuju odluke sudova u BiH, primarno Ustavnog suda BiH.
- Moj stav je da će to obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava biti bez ikakvog uspjeha iz prostog razloga što je Ustavni sud BiH testirao presude Suda BiH u kontekstu povreda Evropske konvencije o ljudskim pravima i eventualnih povreda koje su mogle biti nanesene Dodiku. Test pred Ustavnim sudom BiH u 90 posto slučajeva, govorim iz ličnog iskustva, ide u prilog procjeni da će ESLJP samo pro forme pregledati predmet i donijeti istovjetnu odluku. Rijetke su situacije u kojima država BiH narušava ljudska prava. I stručna javnost sa sigurnošću može tvrditi da nije bilo kršenja Dodikovih ljudskih prava i po meni je to unaprijed propali pokušaj traženja pravde, jer on je pravdu dobio pred Sudom BiH – ističe Alić, pravni stručnjak s desetinama predmeta pred Sudom u Strazburu.