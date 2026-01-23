Šta Dodik traži u Strazburu

Dodikova odbrana ponovo se poziva na argument da nepoštivanje odluka visokog predstavnika nije predstavljalo krivično djelo u vrijeme kada je počinjeno. Pravni zastupnik RS Lazar Stjepanović smatra da postoji osnov da Sud u Strazburu usvoji aplikaciju i zatraži od BiH da iz zakona izbriše ovakvo krivično djelo, ponavljajući bezbroj puta iznesenu argumentaciju da Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nije legalno izabran.

Dodik je osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, zatvorsku kaznu kasnije je platio, a potom odstupio s dužnosti. Dodikovu apelaciju na pravosnažnu presudu Suda BiH 4. novembra prošle godine odbacio je i Ustavni sud BiH.

Pravni tim bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika najavio je podnošenje aplikacije Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zbog navodnog kršenja njegovih prava tokom i nakon procesa u kojem je pred Sudom BiH osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti.

Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici i bivši državni pravobranilac Ismet Velić cijeni da nezadovoljne stranke imaju mogućnost da se obrate Evropskom sudu u Strazburu, ali je bitno postoje li argumenti u prilog povrede nečijeg prava.

Suština djela

- Po svemu što mi znamo u prvostepenom, apelacionom i postupku pred Ustavnim sudom BiH, bitne činjenice su nesporno utvrđene. Suština djela i sve što je s njim povezano poprilično su jasni. Zato ne stoje osporavanja i isticanja povrede njegovih prava. Postupci su provedeni i imamo odluke koje su zasnovane na činjenicama i važećim propisima. U tom duhu se ocjenjuje i osnovanost apelacije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Kada je riječ o navodnoj nelegitimnosti visokog predstavnika, to je pitanje za UN, Vijeće sigurnosti i institucije međunarodne zajednice, a nijedna od njih nije reagovala ili konstatovala da ima nekih nepravilnosti – kazao nam je Velić.

Alić: Dokaz da se poštuju odluke sudova u BiH

Advokat Damir Alić ističe da je obraćanje Dodikovog tima Sudu u Strazburu dokaz da se poštuju odluke sudova u BiH, primarno Ustavnog suda BiH.

- Moj stav je da će to obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava biti bez ikakvog uspjeha iz prostog razloga što je Ustavni sud BiH testirao presude Suda BiH u kontekstu povreda Evropske konvencije o ljudskim pravima i eventualnih povreda koje su mogle biti nanesene Dodiku. Test pred Ustavnim sudom BiH u 90 posto slučajeva, govorim iz ličnog iskustva, ide u prilog procjeni da će ESLJP samo pro forme pregledati predmet i donijeti istovjetnu odluku. Rijetke su situacije u kojima država BiH narušava ljudska prava. I stručna javnost sa sigurnošću može tvrditi da nije bilo kršenja Dodikovih ljudskih prava i po meni je to unaprijed propali pokušaj traženja pravde, jer on je pravdu dobio pred Sudom BiH – ističe Alić, pravni stručnjak s desetinama predmeta pred Sudom u Strazburu.