Ćudić napravila problem Šteti, odmah je demantovao: Ministarstvo saobraćaja KS ne razmatra niti priprema bilo kakvu naplatu ulaza u centar grada

Izjava predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić o potencijalnom uvođenju naplate ulaska vozilima u uži centar Sarajeva izazvala je snažne reakcije u javnosti, nakon čega je uslijedio demant ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnana Štete.

Prema podacima relevantnih svjetskih platformi za praćenje kvaliteta zraka, Sarajevo se sinoć našlo na drugom mjestu liste najzagađenijih gradova na svijetu, odmah iza Dake, glavnog grada Bangladeša. U tom kontekstu, Sabina Ćudić je, gostujući u programu N1, govorila o glavnim uzrocima zagađenja zraka, kao i o mjerama koje vlasti u Kantonu Sarajevo planiraju provoditi.

- Čist zrak ne prestaje na granici kantona. Problem su saobraćaj i individualna ložišta. Ulažemo ogromna sredstva u javni prevoz, željeznice i utopljavanje objekata. Rezultate ovog intenzivnog rada vidjet ćemo za tri do pet godina. Istovremeno, moramo povlačiti i nepopularne mjere poput zatvaranja dijelova grada za saobraćaj - kazala je Ćudić.