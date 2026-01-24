Ćudić napravila problem Šteti, odmah je demantovao: Ministarstvo saobraćaja KS ne razmatra niti priprema bilo kakvu naplatu ulaza u centar grada

Izjava predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić o potencijalnom uvođenju naplate ulaska vozilima u uži centar Sarajeva izazvala je snažne reakcije u javnosti, nakon čega je uslijedio demant ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnana Štete.
Prema podacima relevantnih svjetskih platformi za praćenje kvaliteta zraka, Sarajevo se sinoć našlo na drugom mjestu liste najzagađenijih gradova na svijetu, odmah iza Dake, glavnog grada Bangladeša. U tom kontekstu, Sabina Ćudić je, gostujući u programu N1, govorila o glavnim uzrocima zagađenja zraka, kao i o mjerama koje vlasti u Kantonu Sarajevo planiraju provoditi.
- Čist zrak ne prestaje na granici kantona. Problem su saobraćaj i individualna ložišta. Ulažemo ogromna sredstva u javni prevoz, željeznice i utopljavanje objekata. Rezultate ovog intenzivnog rada vidjet ćemo za tri do pet godina. Istovremeno, moramo povlačiti i nepopularne mjere poput zatvaranja dijelova grada za saobraćaj - kazala je Ćudić.
Govoreći o stalnom porastu broja automobila u glavnom gradu, istakla je da se svake godine registruje više vozila nego što Sarajevo ima stanovnika, zbog čega će vlasti, kako je navela, biti primorane donositi mjere koje neće naići na široko odobravanje građana.
- Morat ćemo povlačiti poteze koji neće biti popularni, poput naplate posebnih tarifa za ulazak vozilima u centar grada, po uzoru na evropske metropole - navela je Ćudić.
Nakon njenog istupa, brojni građani su postavili pitanje da li se zaista planira uvođenje naplate ulaska automobila u centar Sarajeva. Tim povodom se oglasio ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo Adnan Šteta, koji je odbacio takve navode.
- Nakon televizijskog gostovanja gospođe Sabine Ćudić dobio sam mnogo upita da li će se naplaćivati ulaz u centar grada, obavještavam javnost da Ministarstvo saobraćaja KS ne razmatra niti priprema bilo kakvu naplatu ulaza u centar grada - poručio je Šteta.
Na ovaj način ministar saobraćaja je jasno odbacio mogućnost uvođenja ove mjere, barem kada je riječ o planovima i nadležnostima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, dok rasprava o dugoročnim rješenjima problema zagađenja zraka u Sarajevu ostaje otvorena.