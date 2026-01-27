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NAKON SASTANKA

Forto o evidenciji profesionalnih vozača u Šengenu: Predložili smo pilot-rješenje

Ovim bi prijevoznici dobili približno 30 dodatnih dana, što bi bilo dovoljno za stabilno funkcioniranje prometnog sektora, dodao je ministar Forto

Edin Forto. Fena

A. O.

27.1.2026

Nakon sastanka predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, održanog prošle sedmice u Zagrebu, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto uputio je zvaničnu inicijativu potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Olegu Butkoviću s ciljem pronalaženja rješenja za evidentiranje profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Inicijativa se odnosi na ciljano i proporcionalno prilagođavanje primjene sistema Entry/Exit System (EES) za profesionalne vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu. 

Predloženo rješenje ne podrazumijeva ukidanje pravila 90/180 dana niti trajna izuzeća, već privremeni operativni model namijenjen isključivo licenciranim profesionalnim vozačima čiji je boravak u EU vezan isključivo za obavljanje posla.

- Predložili smo pilot-rješenje prema kojem bi se ulasci i izlasci i dalje evidentirali, ali bi se dio radnih ulazaka profesionalnih vozača privremeno izuzeo iz kvote 90/180 dana, bez stvaranja ikakvog sigurnosnog rizika - poručio je ministar Forto.

Na ovaj način zadržava se puna kontrola i sigurnost granica, a istovremeno se sprečavaju nesrazmjerne posljedice po prometni sektor i lance snabdijevanja.

- Ovim bi prijevoznici dobili približno 30 dodatnih dana, što bi bilo dovoljno za stabilno funkcioniranje prometnog sektora - dodao je ministar Forto.

Model bi bio strogo vremenski ograničen, jasno definiran i podložan stalnom nadzoru, uz mogućnost trenutnog ukidanja u slučaju bilo kakve potrebe.

Ministar Forto je naglasio da ovakav pristup predstavlja operativno prilagođavanje, a ne izmjenu materijalnog prava, ali i to da njegovo provođenje zahtijeva koordinirano uključivanje i drugih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, posebno Ministarstva sigurnosti i Ministarstva vanjskih poslova.

# VOZAČI
# ŠENGEN
# EDIN FORTO
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