Forto o evidenciji profesionalnih vozača u Šengenu: Predložili smo pilot-rješenje

Nakon sastanka predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, održanog prošle sedmice u Zagrebu, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto uputio je zvaničnu inicijativu potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Olegu Butkoviću s ciljem pronalaženja rješenja za evidentiranje profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Inicijativa se odnosi na ciljano i proporcionalno prilagođavanje primjene sistema Entry/Exit System (EES) za profesionalne vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu.

Predloženo rješenje ne podrazumijeva ukidanje pravila 90/180 dana niti trajna izuzeća, već privremeni operativni model namijenjen isključivo licenciranim profesionalnim vozačima čiji je boravak u EU vezan isključivo za obavljanje posla.

- Predložili smo pilot-rješenje prema kojem bi se ulasci i izlasci i dalje evidentirali, ali bi se dio radnih ulazaka profesionalnih vozača privremeno izuzeo iz kvote 90/180 dana, bez stvaranja ikakvog sigurnosnog rizika - poručio je ministar Forto.

Na ovaj način zadržava se puna kontrola i sigurnost granica, a istovremeno se sprečavaju nesrazmjerne posljedice po prometni sektor i lance snabdijevanja.