Video / Lapsus Kemala Ademovića: Kovačevića "zamijenio" s Karadžićem

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović na početku današnje sjednice napravio je lapsus te Radovanu Kovačeviću „zamijenio“ prezime.
Ademović je kazao da je "delegat Radovan Karadžić obavijestio sekretarijat" da nije u mogućnosti prisustvovati sjednicu.
Nakon ove izjave, Dragan Čović se nasmijao, te kazao: "Gdje si Radovana našao, svega ti?!".
Ademović je mislio na delegata Radovana Kovačevića (SNSD) koji ne prisustvuje sjednici, jer se nalazi na službenom putu u Izraelu.
Podsjećamo, u toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi se trebalo razmatrati Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.