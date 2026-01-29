Video / Lapsus Kemala Ademovića: Kovačevića "zamijenio" s Karadžićem

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović na početku današnje sjednice napravio je lapsus te Radovanu Kovačeviću „zamijenio“ prezime. Ademović je kazao da je "delegat Radovan Karadžić obavijestio sekretarijat" da nije u mogućnosti prisustvovati sjednicu.

Nakon ove izjave, Dragan Čović se nasmijao, te kazao: "Gdje si Radovana našao, svega ti?!". Ademović je mislio na delegata Radovana Kovačevića (SNSD) koji ne prisustvuje sjednici, jer se nalazi na službenom putu u Izraelu.