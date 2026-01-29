"NE PRISUSTVUJE SJEDNICI"

Video / Lapsus Kemala Ademovića: Kovačevića "zamijenio" s Karadžićem

Nakon ove izjave Dragan Čović se nasmijao, te kazao: "Gdje si Radovana našao, svega ti?!"

Čović i Ademović tokom današnje sjednice Doma naroda. Screenshot

A. O.

29.1.2026

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović na početku današnje sjednice napravio je lapsus te Radovanu Kovačeviću „zamijenio“ prezime.

Ademović je kazao da je "delegat Radovan Karadžić obavijestio sekretarijat" da nije u mogućnosti prisustvovati sjednicu.

Nakon ove izjave, Dragan Čović se nasmijao, te kazao: "Gdje si Radovana našao, svega ti?!".

Ademović je mislio na delegata Radovana Kovačevića (SNSD) koji ne prisustvuje sjednici, jer se nalazi na službenom putu u Izraelu.

Podsjećamo, u toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi se trebalo razmatrati Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

# SJEDNICA
# RADOVAN KOVAČEVIĆ
# KEMAL ADEMOVIĆ
# DRAGAN ČOVIĆ
