Borenović za "Avaz": Ukazao sam da su problemi prijevoznika u suprotnosti sa ključnim evropskim vrijednostima

Na sjednici Vijeća Evrope u Strazburu usvojena je i Rezolucija o BiH, gdje se detektiralo trenutno stanje u našoj državi. U Strazburu je boravio i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović (PDP), koji je kazao za "Avaz" da nema nekih posebnih zaključaka niti stavova koji nisu poznati.

- Prvo, za mene je jako značajno da se nekoliko puta spominje Dejtonski mirovni sporazum, čime se salje poruka da unutar tog Dejtonskog ustavnog okvira se možemo kretati i donositi sve neophodne odluke u domaćim zakonodavnim i izvršnim institucijama unutrašnjim dogovorom i konsenzusom, sto znaci potpuno preuzimanje upravljanja bez bilo kakvog vanjskog uticaja. Drugo, da treba nastaviti sa reformom izbornog procesa koji je veoma vazan za dalju demokratizaciju društva i fer, poštene izbore. I treće, možda i najvažnije, donošenje zakona koje ce osigurati nezavisno pravosuđe sa punim integritetom, što podrazumjeva da mora biti oslobođeno bilo kakvog političkog uticaja - rekao je Borenović za "Avaz".