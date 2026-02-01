Nasir Beganović: Obećavali transparentnost, a provode diktaturu

Nasir Beganović, politički direktor Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) prokomentirao je situaciju nakon gašenja signala TV Hayat na BH Telecomovoj platformi Moja TV.

-Trojka je došla na vlast obećavajući maksimalnu transparentnost u odnosu na prethodnu vlast. Umjesto toga, dobili smo da se državni novci uloženi u tramvajsku prugu u Sarajevu proglašavaju državnom tajnom, a čak je i gradonačelnik Sarajeva svoj budžet proglasio tajnom. Obećavali su i slobodu i brigu o medijima, ali je zlo krenulo već prvih dana kada se Elmedin Konaković obrušio na novinare Državne televizije, “Hayata”, “Istrage.ba”, “Slobodne Bosne”, “Avaza”, “Patrie” i sve slobodomisleće novinare. Stoga je gašenje signala TV Hayat logična posljedica ponašanja vlastodržaca koji žele da sakriju sav svoj neuspjeh, primitivizam i korupciju pritiskom na medije.