POLITIČKI DIREKTOR SBB-A

Nasir Beganović: Obećavali transparentnost, a provode diktaturu

Gašenje signala TV Hayat logična posljedica ponašanja vlastodržaca koji žele da sakriju sav svoj neuspjeh, primitivizam i korupciju pritiskom na medij

Beganović: Narod će ugasiti Trojku.

S. S.

1.2.2026

Nasir Beganović, politički direktor Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) prokomentirao je situaciju nakon gašenja signala TV Hayat na BH Telecomovoj platformi Moja TV.

-Trojka je došla na vlast obećavajući maksimalnu transparentnost u odnosu na prethodnu vlast. Umjesto toga, dobili smo da se državni novci uloženi u tramvajsku prugu u Sarajevu proglašavaju državnom tajnom, a čak je i gradonačelnik Sarajeva svoj budžet proglasio tajnom. Obećavali su i slobodu i brigu o medijima, ali je zlo krenulo već prvih dana kada se Elmedin Konaković obrušio na novinare Državne televizije, “Hayata”, “Istrage.ba”, “Slobodne Bosne”, “Avaza”, “Patrie” i sve slobodomisleće novinare. Stoga je gašenje signala TV Hayat logična posljedica ponašanja vlastodržaca koji žele da sakriju sav svoj neuspjeh, primitivizam i korupciju pritiskom na medije. 

Ugasili su signal ove televizije, ali će Trojku narod ugasiti u oktobru – rekao je Beganović.

