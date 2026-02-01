Avdo Avdić: Hayat ne može, ali TV Herceg-Bosna i Pink mogu

Dvije stotine hiljada domaćinstava, uglavnom Bošnjaka, moći će gledati TV Herceg Bosne, i Pink, i sve one kanale koje uređuju Beograd i Zagreb, ali neće moći gledati Hayat.
U BH Telecomu od danas nema mjesta za Hayat TV. Za TV Herceg-Bosne ima mjesta, piše Hayat.ba.
Sada će onaj direktor što je bio akter međunarodne afere Panama Papers reći – to je zato što televizija koja u svom imenu ima paradržavni projekat poznat kao presuđeni “Udruženi zločinački poduhvat” ne traži nikakve novce za distribuciju svog programa u kojem se negiraju haške presude i veličaju ratne zločine, a Hayat traži novac.
Ali i isti taj Telecom decenijama, evo, plaća PINK televiziji stotine hiljada eura mjesečno za emitiranje programa u kojem presuđeni ratni zločinci bivaju heroji. Nije, dakle, do para. Jer da jeste, na slučaju Hayat “štedljivi” Amel Kovačević raskinuo bi ugovor sa PINK TV-om kojem za pola godine isplati ono što bi za jednu godinu isplatio za dvadeset bosanskohercegovačkih tv stanica.
Trojka je, dakle, i službeno ugasila Hayat na platformama BH Telecoma. Kada vam kažu da to nije politika, upitajte, onda, te što vam govore, zašto uprava BH Telecoma ne poštuje ni ugovor koji priznaje. Jer oni sami kažu da ne žele nikakve komercijalne ugovore sa Hayatom, jer je još uvijek na snazi ugovor o besplatnom emitiranju programa. Ako je, kako tvrde, na snazi, zašto, onda, ne emitiraju program?
Dvije stotine hiljada domaćinstava, uglavnom Bošnjaka, od danas neće moći gledati Hayat TV. Odlučili su to Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma, i Elmedin Konaković, predsjednik sarajevskog ogranka HDZ-a BiH.
Dvije stotine hiljada domaćinstava, uglavnom Bošnjaka, moći će gledati TV Herceg Bosne, i Pink, i sve one kanale koje uređuju Beograd i Zagreb, ali neće moći gledati Hayat. Dvije stotine hiljada domaćinstava, uglavnom Bošnjaka, imat će priliku gledati šizofrene farme Željka Mitrovića, ali neće moći gledati, recimo, ramazanski program. Jer za Mitrovićeve programe BH Telecom može izdvojiti par stotina hiljada eura mjesečno, a za dvadeset bosanskohercegovačkih televizija ne može ni duplo manje.
Od danas, dakle, za Hayat TV i još dvadesetak drugih bh. televizija nema mjesta u BH Telecomu. Zato ima desetine upražnjenih radnih mjesta za bivše novinarke RTRS-a, uposlenice Mtela i druge kadrove banjalučkog ogranka SDP-a koje je u BH Telecom smjestio Vojin Mijatović.
Amelu Kovačeviću smeta posrednička kompanija iz Portugala. Njegove off shore kompanije otvarane u Panami, koje je razotkrio međunarodni konzorcij novinara, nisu mu smetale da postane Trojkin ministar finansija Kantona Sarajevo, a potom i generalni direktor BH Telecoma.
Ako do sada nisu bila regulirana pravna pitanja na relaciji Hayat-BH Telecom, zašto, onda, Kovačević nije ugasio Hayat prvih dana svog mandata? Zato što tada nije bila izborna godina. Sada, pak, jeste. I svaka informacija protiv Trojke mora biti ugušena.
No, hoće li uspjeti? (Piše: Avdo Avdić za Odgovor.ba).