Avdo Avdić: Hayat ne može, ali TV Herceg-Bosna i Pink mogu

Dvije stotine hiljada domaćinstava, uglavnom Bošnjaka, moći će gledati TV Herceg Bosne, i Pink, i sve one kanale koje uređuju Beograd i Zagreb, ali neće moći gledati Hayat.

U BH Telecomu od danas nema mjesta za Hayat TV. Za TV Herceg-Bosne ima mjesta, piše Hayat.ba.

Sada će onaj direktor što je bio akter međunarodne afere Panama Papers reći – to je zato što televizija koja u svom imenu ima paradržavni projekat poznat kao presuđeni “Udruženi zločinački poduhvat” ne traži nikakve novce za distribuciju svog programa u kojem se negiraju haške presude i veličaju ratne zločine, a Hayat traži novac.

Ali i isti taj Telecom decenijama, evo, plaća PINK televiziji stotine hiljada eura mjesečno za emitiranje programa u kojem presuđeni ratni zločinci bivaju heroji. Nije, dakle, do para. Jer da jeste, na slučaju Hayat “štedljivi” Amel Kovačević raskinuo bi ugovor sa PINK TV-om kojem za pola godine isplati ono što bi za jednu godinu isplatio za dvadeset bosanskohercegovačkih tv stanica.