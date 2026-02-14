Profesor Zubić na protestima: Sjetite se Erdoana, svi smo indirektno krivi smo jer nas nije briga šta je u tuđoj avliji

Profesor geografije u sarajevskoj Gimnaziji Dobrinja Vedran Zubić danas se obratio na protestima održanim ispred Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu povodom tragedije koja je zadesila glavni grad BiH u četvrtak oko podne.

Prije dva dana u tramvajskoj nesreći je poginuo mladić Erdoan Morankić i povrijeđene četiri osobe od kojih jedna teško kada je na njih naletio tramvaj.

- Ne želim da razmišljam hoće li mi se dijete vratiti iz škole, ne želim o tome da razmišljam jer ja plaćam porez da bi bilo sigurno. Vi djecu pošaljete kod mene u školu i znate da su sigurna i da ću ih učiti jer ste platili porez za to i to da naučimo svi više - rekao je Zubić pa dodao:

- Dosta više, sada stvarno dosta više. Zovem ih rektalni alpinisti jer to je sve što oni znaju. Sakriti se. Evo sad izađite i pričajte, podnesite ostavku. Budite jednom muško pa recite ovom narodu ne možemo mi neka neko drugi. Hajmo probati nešto drugo – poručio je profesor.

Iako je Zubić pripremio govor, kaže da je sve zaboravio šta je htio reći. Prisutnima je kazao kako priča iz srca, jer mu je tako lakše.