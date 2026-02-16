Plećan za "Avaz": Bilo je pitanje dana kada će neko stradati

Nakon tragične nesreće, koju je u Sarajevu 12. februara uzrokovao tramvaj GRAS-a, star skoro 50 godina, jasno je da su slični kvarovi bili toliko česti da su mu vozači tramvaja dali ime – zalijepljena vožnja.

Ovo za "Dnevni avaz" navodi Elmin Plećan, advokat osumnjičenog vozača tramvaja Adnana Kasapovića, koji je 15. februara pušten na slobodu, nakon što je Općinski sud Kantona Sarajevo odbio zahtjev Tužilaštva KS da mu odredi mjesec dana pritvora.

Zalijepljena vožnja

- Problem takozvane zaljepljene vožnje na ovim starim tramvajima se ranije dešavao desetinama puta - ističe advokat osumnjičenog vozača.

Kada vozač pokuša da ubrza, komanda za dodavanje brzine se zaglavi u gornjem položaju i vozilo ubrzava.

- I tada vozač nema nema nikakve mogućnosti da zakoči, jer kočnice ne funkcionišu. Jedino što vozači mogu, i što su mnogo puta radili, je da isključe struju - kaže Plećan.

Dodaje da ni u tom slučaju tramvaj ne koči, već polako usporava gubeći inerciju.

- Problem je što se ovaj put to desilo na najgorem mogućem mjestu, pred ulazak u raskrsnicu, i vozač nije imao vremena da reaguje - kaže Plećan.

Rizik zbog reklama

Dodaje da mu nije jasno zašto je uprava GRAS-a tramvaje sa takvom reputacijom držala u saobraćaju, kada se potpuno pouzdano radi o neispravnim vozillima.

- Čuo sam i ja priče da je zbog reklama na njima, ali ne znam i ne mogu ulaziti u to. Ali znam da je bilo samo pitanje dana kada će se ovakvo nešto desiti - navodi Plećan za "Avaz" i dodaje da ćemo imati još žrtava ako GRAS nastavi koristiti ove tramvaje.

Objašnjava da je Tužilaštvo KS sve do vikenda nije ispitalo nikoga iz GRAS-a, osim vozača, koji je jedini bio u fokusu istrage, niti provjerilo navode koje je čuo razgovarajući sa vozačima tramvaja.

Čuo je, kaže, ali nije mogao provjeriti navode da na dan nesreće niko od nadležnih u GRAS-u nije potpisao obaveznu potvrdu o ispravnosti, koja se potpisuje prije izlaska vozila na ulice.

Tužilaštvo KS nije čak ni izuzelo snimke nadzornih kamera, što je posao koji se može uraditi u toku nekoliko sati po usmenom odobrenju suda, ističe on.

Tužilaštvo KS je saopštenjem, objavljenim četiri dana nakon nesreće, istaklo da je formiran tim tužitelja koji će raditi na ovom predmetu, te da radi na izuzimanju videonadzornih snimaka s više objekata u blizini mjesta nesreće.