Ogrešević zadovoljan sporazumom "Petorke": "Pametan potez"

Sporazum o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine, kojim su SDP, NiP, NES, Naprijed i PDA formalizirali saradnju s ciljem koordiniranog i zajedničkog političkog djelovanja na predstojećem izbornom ciklusu u Bosni i Hercegovini potpisan je danas u Banjoj Luci.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić, predsjednik NiP Elmedin Konaković, predsjednik NES Nermin Ogrešević, generalni sekretar Naprijed Adil Osmanović, generalni sekretar PDA Samir Imamović, kao i zastupnici SDP-a u NSRS.