Ogrešević zadovoljan sporazumom "Petorke": "Pametan potez"

Nermin Ogrešević. Fena

A. O.

19.2.2026

Sporazum o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine, kojim su SDP, NiP, NES, Naprijed i PDA formalizirali saradnju s ciljem koordiniranog i zajedničkog političkog djelovanja na predstojećem izbornom ciklusu u Bosni i Hercegovini potpisan je danas u Banjoj Luci.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić, predsjednik NiP Elmedin Konaković, predsjednik NES Nermin Ogrešević, generalni sekretar Naprijed Adil Osmanović, generalni sekretar PDA Samir Imamović, kao i zastupnici SDP-a u NSRS.

Nakon potpisivanja sporazuma, na Facebooku se oglasio predsjednik NES-a Nermin Ogrešević.

- Potpisan sporazum probosanskih snaga o zajedničkom nastupu na izborima u RS.

U Banjoj Luci danas je potpisan sporazum probosanskih stranaka o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima u bh. entitetu Republika Srpska. Koaliciju će činiti SDP, NiP, NES, PDA i Naprijed.

Sporazum ima za cilj zajedničko djelovanje na predstojećim izborima što je, uvjeren sam, pametan potez.

Naš fokus će biti na jačanje državnih institucija, evropski put Bosne i Hercegovine, borbu protiv korupcije i unapređenje ekonomskog ambijenta.

Vjerujem da će ovo biti uspješan sporazum - dodao je Ogrešević. 

