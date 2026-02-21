Na cestama u BiH saobraća se bez većih poteškoća

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez većih poteškoća, uz uglavnom mokar ili vlažan kolovoz. Snijeg slabog intenziteta zabilježen je na pojedinim dionicama u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima zemlje, dok je u južnim krajevima naše zemlje kolovoz uglavnom suh ili vlažan.

Ekipe putnih službi su na terenu i vrše posipanje, a na pojedinim dionicama prisutni su odroni, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti put preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i da obavezno posjeduju zimsku opremu, kažu iz BIHAMK-a jutros.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.