Krišto: Vijeće ministara BiH ne može ništa uraditi dok Parlament FBiH ne izmijeni zakon, Košarac donio stari materijal

Nakon što je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac kazao da smatra da predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto "usporava tempo" oko Južne interkonekcije, odmah se i ona oglasila.

- Radi tačnog i potpunog informiranja javnosti u vezi s realizacijom projekta „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“, a kako su se danas kao i prethodnih dana u medijima pojavile netačne informacije i pogrešne interpretacije, želim istaknuti da je na 103. sjednici, održanoj 25. veljače, Vijeće ministara BiH razgovaralo o projektu Južne plinske interkonekcije kao strateškom projektu koji će osigurati energetsku stabilnost.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u potpunosti podržava projekt Južne plinske interkonekcije, čija realizacija zahtijeva potpunu usklađenost djelovanja s drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.