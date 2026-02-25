Krišto: Vijeće ministara BiH ne može ništa uraditi dok Parlament FBiH ne izmijeni zakon, Košarac donio stari materijal

Nakon što je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac kazao da smatra da predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto "usporava tempo" oko Južne interkonekcije, odmah se i ona oglasila.
- Radi tačnog i potpunog informiranja javnosti u vezi s realizacijom projekta „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“, a kako su se danas kao i prethodnih dana u medijima pojavile netačne informacije i pogrešne interpretacije, želim istaknuti da je na 103. sjednici, održanoj 25. veljače, Vijeće ministara BiH razgovaralo o projektu Južne plinske interkonekcije kao strateškom projektu koji će osigurati energetsku stabilnost.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u potpunosti podržava projekt Južne plinske interkonekcije, čija realizacija zahtijeva potpunu usklađenost djelovanja s drugim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
U skladu s tim, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 11. sjednici, održanoj 11. 5. 2023. godine, razmotrilo Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda "Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske" i dalo punu podršku ovom projektu. Vijeće ministara BiH je tada pozvalo Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da žurno predloži Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine zakonsko rješenje, a u cilju ubrzavanja aktivnosti za realizaciji projekta „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“.
Za nastavak aktivnosti Vijeća ministara BiH neophodno je da Parlament Federacije BiH žurno usvoji izmjene Zakona o plinovodu Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska, s ciljem prilagođavanja modela realizacije projekta i omogućavanja učešća inostranih investitora kroz koncesiju ili javno-privatno partnerstvo. Na temelju ovih izmjena Vlada FBiH bi bez odlaganja trebala dostaviti inicijativu za sklapanje sporazuma s Republikom Hrvatskom a kako je to propisano Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora.
Također, radi potpunog informiranja javnosti, važno je naglasiti da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dana 2. februara 2026. godine u proceduru uputilo materijal koji je gotovo istovjetan onome koji je Vijeće ministara BiH razmatralo 2023. godine. Predmetni materijalal nije usklađen s novim aktivnostima u Federaciji BiH. Međutim, iako se radi o gotovo istovjetnom tekstu, materijal i ovoj formi, zbog neusklađenosti predloženih zaključaka i Nacrta osnova, nije spreman za upućivanje u daljnju proceduru, te je potrebno izvršiti korekcije i pribaviti pozitivno mišljenje Ureda za zakonodavstvo, o čemu je obaviješteno Ministarstvo. Projekt “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“ osigurat će Bosni i Hercegovini energetsku stabilnost putem alternativnog pravca snabdijevanja plinom, koji vodi od LNG terminala na hrvatskom otoku Krku - kazala je Krišto.