Video / Pogledajte most strave kod Rudog: Daske iskaču dok vozila prelaze

U blizini Rudog na Limu nalazi se most star skoro 90 godina. Zahrđale i dotrajale konstrukcije, popločan drvenim daskama koje iskaču pod težinom automobila predstavlja prednju za sve one koji preko njega prelaze kako automobilima tako i pješke.

Na snimku možete vidjeti kako izgleda prelazak preko mosta, daske iskaču, a ograda je skoro cijelom dužinom polomljena i samo je pitanje kada će se dogoditi tragedija.

Ovo ruglo čeka na rekonstrukciju više od dvije decenije, a da sramota bude veća most povezuje Rudo i Priboj, povezuje praktično dvije države, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a dalje i Crnu Goru.

Ograničenje brzine na saobraćajnici preko Lima je 20 kilometara na sat, a za teretna vozila nosivost 10 tona. To niko ne poštuje jer preko mosta prelaze i kamioni sa prikolicama i šleperi, a niko ne reaguje.