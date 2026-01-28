NEDOZVOLJEN PROMET

Evo šta je pronašla Granična policija BiH u Mercedesu, u kojem je Haris Selmanović bio suvozač

Protiv osumnjičenih H. A. i H. S. bit će dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljen promet akciznih proizvoda

Selmanović: Bio suvozač. Facebook / GP BiH

A. O.

28.1.2026

Pripadnici Jedinice za podršku i kontrolu Terenskog ureda Istok Višegrad Granične policije Bosne i Hercegovine jučer su spriječili krijumčarenje 200 kilograma arome za nargilu.

Kako je potvrđeno iz Granične policije Bosne i Hercegovine, krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području općine Rudo prilikom kontrole putničkog motornog vozila Mercedes, bh. nacionalnih oznaka.

- Vozilom je upravljao H. A. (1991), dok je na suvozačevom mjestu bio H. S. (1989), oba državljani BiH. O navedenom događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim su nalozima bh. državljani lišeni slobode te je izvršen pretres vozila. Protiv osumnjičenih H. A. i H. S. bit će dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljen promet akciznih proizvoda, a u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje – dodaju iz GP BiH.

Krijumčarena aroma za nargilu privremeno je oduzeta, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku, naveli su iz GP BiH.

Podsjećamo, riječ je o Harisu Selmanoviću, koji je vijećnik SDP-a u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, te o Hasanu Abdihodžiću, vlasniku sarajevskog nargila bara „Mahala“. 

# RUDO
# GP BIH
# HARIS SELMANOVIĆ
# HASAN ABDIHODŽIĆ
