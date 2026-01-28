Evo šta je pronašla Granična policija BiH u Mercedesu, u kojem je Haris Selmanović bio suvozač

Pripadnici Jedinice za podršku i kontrolu Terenskog ureda Istok Višegrad Granične policije Bosne i Hercegovine jučer su spriječili krijumčarenje 200 kilograma arome za nargilu.

Kako je potvrđeno iz Granične policije Bosne i Hercegovine, krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području općine Rudo prilikom kontrole putničkog motornog vozila Mercedes, bh. nacionalnih oznaka.

- Vozilom je upravljao H. A. (1991), dok je na suvozačevom mjestu bio H. S. (1989), oba državljani BiH. O navedenom događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim su nalozima bh. državljani lišeni slobode te je izvršen pretres vozila. Protiv osumnjičenih H. A. i H. S. bit će dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljen promet akciznih proizvoda, a u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje – dodaju iz GP BiH.