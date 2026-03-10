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GLAVNI TUŽILAC

Kajganić u drugi odsjek premjestio tužiteljicu koja je postupala po krivičnoj prijavi protiv njega

U isti odsjek je prebačen i tužilac Ćazim Hasanspahić, koji je ranije bio u Odsjeku za terorizam

Milanko Kajganić. Avaz

A. O. / BIRN BiH

10.3.2026

Elvira Stanojlović, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine koja je postupala po prijavi Džermina Pašića podnesenoj protiv glavnog tužioca Milanka Kajganića, njegovom odlukom je premještena u drugi odsjek, potvrdili su izvori Detektora.

Odlukom Kajganića, Stanojlović je prebačena iz Odsjeka za korupciju u Odsjek za organizovani kriminal. U isti odsjek je prebačen i tužilac Ćazim Hasanspahić, koji je ranije bio u Odsjeku za terorizam.

Stanojlović je postupala po krivičnoj prijavi koju je Džermin Pašić, zamjenik glavnog državnog tužioca, podnio Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Državnog tužilaštva protiv svog šefa Kajganića i tužiteljice Vedrane Mijović zbog postupanja u predmetu napada na ustavni poredak u kojem je istraga obustavljena protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića.

Odlukom Kajganića, Pašić, koji je ranije bio jedan od rukovodilaca u Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju i njegov zamjenik, prebačen je u Posebni odjel za ratne zločine Tužilaštva BiH, potvrdio je on za Detektor te naveo kako je u proteklom periodu u više navrata saslušan zbog krivične prijave koju je podnio protiv svog šefa.

Nakon saslušanja Hasanspahića po istoj krivičnoj prijavi, i on je premješten u drugi odsjek, potvrdilo je više izvora.

Iz Tužilaštva BiH za Detektor odgovaraju kako je glavni tužilac, radi potrebe jačanja kapaciteta za rad na predmetima organizovanog kriminala, a naročito SKY tima i rada na predmetima s dokazima iz kriptovanih aplikacija Sky i Anom, gdje se očekuje donošenje više tužilačkih odluka u ovoj godini, unutar Odjela II “premjestio dva iskusna tužioca u Odsjek za organizovani kriminal”.

- Tužilac i zamjenik glavnog tužioca Džermin Pašić, premješten je u Posebni odjel za ratne zločine, jer tužilac ima iskustvo u ranijem radu na više složenih predmeta ratnih zločina u kojima je podizao i zastupao optužnice - navode u odgovoru iz Tužilaštva.

Dodaju kako interni premještaji tužilaca nisu rijetkost i da se vrše radi potrebe jačanja tužilačkih kapaciteta u segmentima u kojima se u skladu sa analizom rezultata ukaže potreba, a radi postizanja što boljih rezultata tužilačke institucije.

Na upit o predmetima koji su bili u zaduženju ovih tužilaca, iz Tužilaštva odgovaraju da će biti raspoređeni putem TCMS sistema tužiocima koji rade unutar navedenih odsjeka.

Prema informacijama Detektora, Stanojlović je bila i postupajuća tužiteljica u predmetu koji je u javnosti poznat kao “Vila Dedinje”, gdje se istraga vodi protiv Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske koji je pravosnažno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Osuđen je na godinu zatvora i izrečene su mu mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika RS-a u trajanju od šest godina.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je još 2009. godine otkrio da je Dodik morao platiti vilu da bi bio upisan kao njen vlasnik, ali je kredit za njenu kupovinu dobio tek osam mjeseci kasnije. U vrijeme dok je bio član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik je dao izjavu u Državnom tužilaštvu u vezi s kupovinom skupocjene vile u Beogradu.

- Problem je što taj slučaj traje od 2009. godine, kada je dospio u javnost i od tada se ništa konkretno nije desilo. Konkretnog epiloga nema. To što se mijenjaju tužioci na tom slučaju, ide u prilog tome da nikakvu odluku ne očekujemo u skorijem periodu u ovome predmetu - kaže Aladin Abdagić, urednik CIN-a, za Detektor.

CIN je ranije objavio kako je Dodik tvrdio da je vilu platio novcem od kredita, ali se ispostavilo da je kredit u “Pavlović banci” podigao tek godinu kasnije, 27. juna 2008. godine, što je nametnulo opravdanu sumnju da je kredit poslužio kao pokriće.

# DŽERMIN PAŠIĆ
# MILANKO KAJGANIĆ
# ELVIRA STANOJLOVIĆ
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