Kajganić u drugi odsjek premjestio tužiteljicu koja je postupala po krivičnoj prijavi protiv njega

Elvira Stanojlović, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine koja je postupala po prijavi Džermina Pašića podnesenoj protiv glavnog tužioca Milanka Kajganića, njegovom odlukom je premještena u drugi odsjek, potvrdili su izvori Detektora.

Odlukom Kajganića, Stanojlović je prebačena iz Odsjeka za korupciju u Odsjek za organizovani kriminal. U isti odsjek je prebačen i tužilac Ćazim Hasanspahić, koji je ranije bio u Odsjeku za terorizam.

Stanojlović je postupala po krivičnoj prijavi koju je Džermin Pašić, zamjenik glavnog državnog tužioca, podnio Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Državnog tužilaštva protiv svog šefa Kajganića i tužiteljice Vedrane Mijović zbog postupanja u predmetu napada na ustavni poredak u kojem je istraga obustavljena protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića.

Odlukom Kajganića, Pašić, koji je ranije bio jedan od rukovodilaca u Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju i njegov zamjenik, prebačen je u Posebni odjel za ratne zločine Tužilaštva BiH, potvrdio je on za Detektor te naveo kako je u proteklom periodu u više navrata saslušan zbog krivične prijave koju je podnio protiv svog šefa.

Nakon saslušanja Hasanspahića po istoj krivičnoj prijavi, i on je premješten u drugi odsjek, potvrdilo je više izvora.

Iz Tužilaštva BiH za Detektor odgovaraju kako je glavni tužilac, radi potrebe jačanja kapaciteta za rad na predmetima organizovanog kriminala, a naročito SKY tima i rada na predmetima s dokazima iz kriptovanih aplikacija Sky i Anom, gdje se očekuje donošenje više tužilačkih odluka u ovoj godini, unutar Odjela II “premjestio dva iskusna tužioca u Odsjek za organizovani kriminal”.

- Tužilac i zamjenik glavnog tužioca Džermin Pašić, premješten je u Posebni odjel za ratne zločine, jer tužilac ima iskustvo u ranijem radu na više složenih predmeta ratnih zločina u kojima je podizao i zastupao optužnice - navode u odgovoru iz Tužilaštva.