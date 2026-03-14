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Suljagić reagirao na sramnu objavu Blagojevića: "Širenje mržnje nije lobiranje!"

Video osmišljen je kako bi širio mržnju - naveo je, između ostalog, Suljagić

Armin Durgut/PIXSELL

D. H.

14.3.2026

Morbidni propagandni uradak vlasti Republke Srpske, a koji putem društvenih mreža širi njihov američki lobista Rod Blagojevich i pritom označava vodeće političare u Sjedinjenim Američkih Državama, prelaze granice zdravog razuma.


Na ovakav potez je reagirao Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, kazavši da širenje mržnje nije lobiranje.


"Ovo je daleko izvan granica legitimnog lobiranja. Video koji finansiraju vlasti bosanskih Srba, a distribuira se putem američke lobističke firme, a koji bosanske muslimane prikazuje kao prijetnju kršćanima, zapaljiva je propaganda, a ne lobiranje.

Osmišljen je kako bi širio mržnju" - naveo je, između ostalog, Suljagić.

# EMIR SULJAGIĆ
# REPUBLIKA SRPSKA
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