Suljagić reagirao na sramnu objavu Blagojevića: "Širenje mržnje nije lobiranje!"

Morbidni propagandni uradak vlasti Republke Srpske, a koji putem društvenih mreža širi njihov američki lobista Rod Blagojevich i pritom označava vodeće političare u Sjedinjenim Američkih Državama, prelaze granice zdravog razuma.

Na ovakav potez je reagirao Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, kazavši da širenje mržnje nije lobiranje.

"Ovo je daleko izvan granica legitimnog lobiranja. Video koji finansiraju vlasti bosanskih Srba, a distribuira se putem američke lobističke firme, a koji bosanske muslimane prikazuje kao prijetnju kršćanima, zapaljiva je propaganda, a ne lobiranje.

Osmišljen je kako bi širio mržnju" - naveo je, između ostalog, Suljagić.