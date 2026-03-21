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POŠTOVANJE I SJEĆANJE

Ef. Ljevaković: Šehidi su dali ono najvrijednije, svoje živote

Njihova hrabrost, odlučnost i ljubav prema domovini podsjećaju nas da se za slobodu valja boriti i da se ona ne poklanja, istakao je ef. Ljevaković

Ef. Ljevaković o žrtvi šehida i važnosti sjećanja. Avaz

Z. V.

21.3.2026

Dan šehida, koji se obilježava drugog dana Ramazanskog Bajrama, danas je svečano obilježen na Šehidskom mezarju Kovači, uz prisustvo brojnih građana, predstavnika Islamske zajednice i porodica šehida. 

Prisutnima se obratio zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice, Enes-ef. Ljevaković. 

- Šehidi su dali ono najvrijednije što su imali, kako bismo mi i danas mogli živjeti u slobodi. Njihova hrabrost, odlučnost i ljubav prema domovini podsjećaju nas da se za slobodu valja boriti i da se ona ne poklanja - istakao je ef. Ljevaković.

Govoreći o važnosti sjećanja i očuvanja kolektivne memorije, Ljevaković je rekao:

- Duh koji imamo prema šehidima nikada ne možemo u potpunosti vratiti, ali možemo i moramo čuvati uspomenu na njih. To je naša ljudska i civilizacijska obaveza. Moramo prenositi istinu o njihovoj žrtvi novim generacijama, kako se nikada ne bi zaboravilo koliko je sloboda vrijedna - ističe ef. Ljevaković.

Posebno je naglasio poštovanje prema porodicama šehida.

- Roditelji koji su izgubili svoje sinove, supruge koje su izgubile životne saputnike i djeca koja su odrastala bez svojih očeva – njihova snaga i strpljenje uče nas šta znači istinska hrabrost. Naša obaveza kao društva jeste da budemo uz njih, da im pokažemo poštovanje i brigu, ali i da čuvamo vrijednosti za koje su njihovi najmiliji dali svoje živote - kazao je ef. Ljevaković.

Na kraju obraćanja, ef. Ljevaković je poručio.

- Najveća počast koju možemo odati šehidima jeste da budemo dostojni njihove žrtve, da gradimo pravednije društvo, da njegujemo zajedništvo i učimo našu djecu da cijene slobodu. Neka sjećanje na njih bude živo i pulsira u našim srcima, mislima i djelima - poručio je ef. Ljevaković.

Obilježavanje Dana šehida završeno je molitvom za šehide i njihove porodice, uz nadu da njihova žrtva i dalje bude inspiracija i podsjetnik na cijenu slobode.

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# ENES EF. LJEVAKOVIĆ
# RAMAZANSKI BAJRAM
# DAN ŠEHIDA
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