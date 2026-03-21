Ef. Ljevaković: Šehidi su dali ono najvrijednije, svoje živote

Dan šehida, koji se obilježava drugog dana Ramazanskog Bajrama, danas je svečano obilježen na Šehidskom mezarju Kovači, uz prisustvo brojnih građana, predstavnika Islamske zajednice i porodica šehida.

- Šehidi su dali ono najvrijednije što su imali, kako bismo mi i danas mogli živjeti u slobodi. Njihova hrabrost, odlučnost i ljubav prema domovini podsjećaju nas da se za slobodu valja boriti i da se ona ne poklanja - istakao je ef. Ljevaković.

Govoreći o važnosti sjećanja i očuvanja kolektivne memorije, Ljevaković je rekao:

- Duh koji imamo prema šehidima nikada ne možemo u potpunosti vratiti, ali možemo i moramo čuvati uspomenu na njih. To je naša ljudska i civilizacijska obaveza. Moramo prenositi istinu o njihovoj žrtvi novim generacijama, kako se nikada ne bi zaboravilo koliko je sloboda vrijedna - ističe ef. Ljevaković.