Ef. Ljevaković: Šehidi su dali ono najvrijednije, svoje živote

Dan šehida, koji se obilježava drugog dana Ramazanskog Bajrama, danas je svečano obilježen na Šehidskom mezarju Kovači, uz prisustvo brojnih građana, predstavnika Islamske zajednice i porodica šehida.
Prisutnima se obratio zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice, Enes-ef. Ljevaković.
- Šehidi su dali ono najvrijednije što su imali, kako bismo mi i danas mogli živjeti u slobodi. Njihova hrabrost, odlučnost i ljubav prema domovini podsjećaju nas da se za slobodu valja boriti i da se ona ne poklanja - istakao je ef. Ljevaković.
Govoreći o važnosti sjećanja i očuvanja kolektivne memorije, Ljevaković je rekao:
- Duh koji imamo prema šehidima nikada ne možemo u potpunosti vratiti, ali možemo i moramo čuvati uspomenu na njih. To je naša ljudska i civilizacijska obaveza. Moramo prenositi istinu o njihovoj žrtvi novim generacijama, kako se nikada ne bi zaboravilo koliko je sloboda vrijedna - ističe ef. Ljevaković.
Posebno je naglasio poštovanje prema porodicama šehida.
- Roditelji koji su izgubili svoje sinove, supruge koje su izgubile životne saputnike i djeca koja su odrastala bez svojih očeva – njihova snaga i strpljenje uče nas šta znači istinska hrabrost. Naša obaveza kao društva jeste da budemo uz njih, da im pokažemo poštovanje i brigu, ali i da čuvamo vrijednosti za koje su njihovi najmiliji dali svoje živote - kazao je ef. Ljevaković.
Na kraju obraćanja, ef. Ljevaković je poručio.
- Najveća počast koju možemo odati šehidima jeste da budemo dostojni njihove žrtve, da gradimo pravednije društvo, da njegujemo zajedništvo i učimo našu djecu da cijene slobodu. Neka sjećanje na njih bude živo i pulsira u našim srcima, mislima i djelima - poručio je ef. Ljevaković.
Obilježavanje Dana šehida završeno je molitvom za šehide i njihove porodice, uz nadu da njihova žrtva i dalje bude inspiracija i podsjetnik na cijenu slobode.
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