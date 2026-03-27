Nekad „zlatna koka“ Bjelašnice, danas leglo glodara: Maršal’ uništen, radnici ostali bez marke

Radio sam u kuhinji hotela „Maršal“ od 2000. do 2016. godine, priča za „Dnevni avaz“ šezdesetdvogodišnji Ahmet Čalija. Hotel je nekada bio simbol luksuza, olimpijskog duha i sastajalište političke i sportske elite. Danas je sablasna ruševina, usred skijališta u koje je Kanton Sarajevo uložio desetine miliona KM.

Vlada KS je 2016. godine u hotel uvela prinudnu upravu i za vršiteljicu dužnosti postavila Amru Kaljić iz Javnog preduzeća ZOI 84. Nedugo zatim, hotel je zatvoren, a otkaz je bio jedina opcija za Čaliju i brojne kolege. Kaljić je odbila govoriti o svojoj ulozi u propasti hotela. Navodi da to za nju nije važno.

Važno je radnicima

Čaliji je itekako važno jer mu hotel duguje gotovo 23.000 KM. Dug je utvrđen pravosnažnom presudom, ali ni on ni njegove kolege nisu dobili nijednu marku. Navodi da bi mu penzija danas bila veća da mu nisu nedostajala 54 mjeseca neuplaćenog staža, jer ne bi pristao na vojnu penziju.

- Hotel je znao napraviti devet miliona KM prometa. A već godinama propada - navodi Čalija. Dodaje da hotel posjeduju i gotovo pet duluma zemljišta, gdje su smješteni kotlovnica i vešeraj.

Zahid Bešović je bio direktor hotela „Maršal“ prije, tokom i nakon rata. Čim je došla upraviteljica Kaljić, podijelila je otkaze šefovima prodaje, smještaja, tehničke službe, navodi Bešović za „Dnevni avaz“. Iako je sud kasnije presudio u njihovu korist, to više nije bilo važno jer je sahranila hotel, dodaje.

- Upraviteljica je napustila hotel zadnja, a ključeve dala Opštini Trnovo - navodi Bešović, koji smatra da Tužilaštvo KS ima dužnost zbog zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlaštenja procesuira i v. d. upraviteljicu Amru Kaljić i bivšeg ministra za privredu.