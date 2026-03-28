Još ćemo se načekati proljetnih dana: FHMZ objavio vremensku prognozu za naredne dvije sedmice

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zimski uvjeti koji su izostali u februaru i većem dijelu marta, u narednim danima će se intenzivirati širom Bosne i Hercegovine.

Očekuje se pad temperature zraka, snijeg i susnježica, posebno u planinskim područjima i u Krajini. Snijeg nije isključen ni u Posavini i pretplaninskim dijelovima centralne Bosne, dok se na jugu zemlje očekuje slaba kiša.

Nestabilno vrijeme, praćeno temperaturama ispod višegodišnjeg prosjeka, zadržat će se do kraja naredne sedmice.

Jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se između 0°C i 5°C, dok će u Hercegovini biti od 4°C do 9°C. Dnevne temperature u Bosni iznosit će od 4°C do 9°C, a u Hercegovini od 9°C do 14°C.