Još ćemo se načekati proljetnih dana: FHMZ objavio vremensku prognozu za naredne dvije sedmice

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zimski uvjeti koji su izostali u februaru i većem dijelu marta, u narednim danima će se intenzivirati širom Bosne i Hercegovine.
Očekuje se pad temperature zraka, snijeg i susnježica, posebno u planinskim područjima i u Krajini. Snijeg nije isključen ni u Posavini i pretplaninskim dijelovima centralne Bosne, dok se na jugu zemlje očekuje slaba kiša.
Nestabilno vrijeme, praćeno temperaturama ispod višegodišnjeg prosjeka, zadržat će se do kraja naredne sedmice.
Jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se između 0°C i 5°C, dok će u Hercegovini biti od 4°C do 9°C. Dnevne temperature u Bosni iznosit će od 4°C do 9°C, a u Hercegovini od 9°C do 14°C.
Prema dugoročnijim prognozama, od 5. aprila očekuje se postepena stabilizacija vremenskih prilika. U tom periodu preovladavat će umjereno oblačno i djelimično sunčano vrijeme, uz temperature koje će biti primjerenije ovom dijelu godine.
Jutarnje temperature kretat će se između 2°C i 7°C u Bosni, te do 10°C u Hercegovini, dok će dnevne iznositi od 8°C do 13°C u Bosni i do 16°C na jugu zemlje.
U nedjelju, 29. marta 2026. godine, u Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U nižim predjelima Bosne padat će kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Jutarnje temperature kretat će se od -1°C do 5°C, na jugu do 7°C, dok će dnevne iznositi od 2°C do 8°C, a na jugu od 10°C do 16°C.
U ponedjeljak, 30. marta, u Bosni će preovladavati oblačno vrijeme. U Hercegovini će jutro biti sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne i tokom noći u većem dijelu zemlje očekuju se kiša, a na planinama i snijeg. Temperature će se kretati od 0°C do 6°C ujutro, na jugu do 8°C, dok će dnevne biti između 3°C i 9°C, a na jugu do 16°C.
U utorak, 31. marta, zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. U nižim krajevima padat će kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Na jugu i jugozapadu očekuje se umjerena do pojačana bura. Jutarnje temperature iznosit će od -2°C do 4°C, na jugu do 8°C, dok će dnevne biti između 1°C i 7°C, a na jugu do 11°C.
U srijedu, 1. aprila, nastavlja se slično vrijeme. U nižim područjima očekuju se kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Jutarnje temperature kretat će se od 0°C do 6°C, na jugu do 9°C, dok će dnevne iznositi od 2°C do 8°C, a na jugu do 14°C.