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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović uputila Erdoanu telegram saučešća

Stradanje mladih ljudi u obrazovnim ustanovama, predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za porodice nastradalih, već i za cijelo društvo, poručila je

Cvijanović i Erdoan. FENA/Anadolija

FENA

15.4.2026

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Republike Turske Redžepu Tajipu Erdoanu i narodu Turske, povodom tragičnih napada koji su se dogodili u posljednja dva dana

- Duboko me je potresla vijest o tragičnim napadima u školama u Kahramanmarašu i okrugu Siverek, u kojima su ugašeni nevini životi.

​Stradanje mladih ljudi u obrazovnim ustanovama, predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za porodice nastradalih, već i za cijelo društvo.

​U ovim teškim trenucima za Vas i Vašu zemlju, upućujem izraze najdubljeg saosjećanja Vama, porodicama stradalih, kao i svim građanima Republike Turske. Povrijeđenima upućujem iskrene želje za što brži oporavak - navodi se u telegramu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# TURSKA
# BIH
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