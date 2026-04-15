Cvijanović uputila Erdoanu telegram saučešća

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Republike Turske Redžepu Tajipu Erdoanu i narodu Turske, povodom tragičnih napada koji su se dogodili u posljednja dva dana

- Duboko me je potresla vijest o tragičnim napadima u školama u Kahramanmarašu i okrugu Siverek, u kojima su ugašeni nevini životi.

​Stradanje mladih ljudi u obrazovnim ustanovama, predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za porodice nastradalih, već i za cijelo društvo.

​U ovim teškim trenucima za Vas i Vašu zemlju, upućujem izraze najdubljeg saosjećanja Vama, porodicama stradalih, kao i svim građanima Republike Turske. Povrijeđenima upućujem iskrene želje za što brži oporavak - navodi se u telegramu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.