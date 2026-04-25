Zenica će "gorjeti" za 1. maj

Članovi svih 37 sindikalnih organizacija Sindikata metalaca FBiH Praznik rada provest će u Zenici, na skupu podrške kolegama iz Nove Željezare Zenica, uz jednoglasnu poruku da gašenje proizvodnje čelika nije opcija i da Željezara, kao temelj domaće industrije, mora biti spašena. Domaćini očekuju da ovo bude najmasovniji skup metalaca do sada. Prebrojavanje - Sad ćemo pokazati, zajedno s našim porodicama, koliko nam je stalo da ovaj gigant opstane. Imamo podršku Sindikata metalaca BiH i dolazak su najavile kolege od Bužima i Krupe, od Konjica do Tešnja i Gradačca. Bit će to skup na kojem ćemo se prebrojati, da vidimo koliko nas ima da spasimo ovo što imamo, ali i da pošaljemo poruku sadašnjim vlasnicima – kazao nam je predsjednik Sindikata NŽZ Rašid Fetić.

Fetić: Prebrojat ćemo se . Avaz Fetić: Prebrojat ćemo se . Avaz

Nakon gašenja pogona, većina radnika od ponedjeljka će na prinudni godišnji odmor, ali dio njih ostaje u pogonima gdje vodi računa o stanju postrojenja, posebno Visoke peći, koja je u toplom režimu rada. Prvobitno, metalci su proteste zbog novonastale situacije bili planirali za 30. april u Sarajevu, ali odluka je promijenjena nakon sastanka s upravom i suvlasnicima NŽZ, na kojem je predstavnicima sindikata eksplicitno rečeno da visoka peć i proizvodnja čelika neće biti pokrenuta ni u slučaju da Vijeće ministara BIH donese mjere zaštite domaće proizvodnje čelika, ali da su spremni izaći ako Vlada FBiH ponudi neko rješenje.

Mujkanović: Patriotski projekt . Facebook Mujkanović: Patriotski projekt . Facebook

- Što se nas tiče, nama topli režim Visoke peći, s ovim suvlasnicima, više ne znači ništa. Oni treba da se povuku. Vlada FBiH, koja je rekla da ima rješenje, treba da to preuzme. Danas smo dobili podršku i od Željeznica FBiH, Razvojne banke koja je spremna u punom kapacitetu da stane iza tog projekta. To je sad patriotski projekt broj jedan u državi i svi koji mogu nešto učiniti da to ponovo oživi, trebaju to uraditi, jer cijena pada željezare i rušenja tog sistema sto puta je veća od rada željezare, pa makar s nekakvim gubitkom u početku – kaže Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK. Desetine miliona Dodaje da suvlasnici Gordan Pavlović i Ahmed Hamzić više nisu partneri Sindikata i drže ih za riječ da će izaći iz Željezare ako Vlada FBiH ponudi rješenje. Kako je ranije pisao portal Capital, Pavlović je Željezaru od ArcelorMittala kupio za 10,7 miliona eura ili 20,8 miliona KM.