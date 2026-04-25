Zenica će "gorjeti" za 1. maj

Članovi svih 37 sindikalnih organizacija Sindikata metalaca FBiH Praznik rada provest će u Zenici, na skupu podrške kolegama iz Nove Željezare Zenica, uz jednoglasnu poruku da gašenje proizvodnje čelika nije opcija i da Željezara, kao temelj domaće industrije, mora biti spašena. Domaćini očekuju da ovo bude najmasovniji skup metalaca do sada.
Prebrojavanje
- Sad ćemo pokazati, zajedno s našim porodicama, koliko nam je stalo da ovaj gigant opstane. Imamo podršku Sindikata metalaca BiH i dolazak su najavile kolege od Bužima i Krupe, od Konjica do Tešnja i Gradačca. Bit će to skup na kojem ćemo se prebrojati, da vidimo koliko nas ima da spasimo ovo što imamo, ali i da pošaljemo poruku sadašnjim vlasnicima – kazao nam je predsjednik Sindikata NŽZ Rašid Fetić.
Nakon gašenja pogona, većina radnika od ponedjeljka će na prinudni godišnji odmor, ali dio njih ostaje u pogonima gdje vodi računa o stanju postrojenja, posebno Visoke peći, koja je u toplom režimu rada. Prvobitno, metalci su proteste zbog novonastale situacije bili planirali za 30. april u Sarajevu, ali odluka je promijenjena nakon sastanka s upravom i suvlasnicima NŽZ, na kojem je predstavnicima sindikata eksplicitno rečeno da visoka peć i proizvodnja čelika neće biti pokrenuta ni u slučaju da Vijeće ministara BIH donese mjere zaštite domaće proizvodnje čelika, ali da su spremni izaći ako Vlada FBiH ponudi neko rješenje.
- Što se nas tiče, nama topli režim Visoke peći, s ovim suvlasnicima, više ne znači ništa. Oni treba da se povuku. Vlada FBiH, koja je rekla da ima rješenje, treba da to preuzme. Danas smo dobili podršku i od Željeznica FBiH, Razvojne banke koja je spremna u punom kapacitetu da stane iza tog projekta. To je sad patriotski projekt broj jedan u državi i svi koji mogu nešto učiniti da to ponovo oživi, trebaju to uraditi, jer cijena pada željezare i rušenja tog sistema sto puta je veća od rada željezare, pa makar s nekakvim gubitkom u početku – kaže Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK.
Desetine miliona
Dodaje da suvlasnici Gordan Pavlović i Ahmed Hamzić više nisu partneri Sindikata i drže ih za riječ da će izaći iz Željezare ako Vlada FBiH ponudi rješenje. Kako je ranije pisao portal Capital, Pavlović je Željezaru od ArcelorMittala kupio za 10,7 miliona eura ili 20,8 miliona KM.
- Najpoštenije bi bilo da pošto su kupili da po toliko i prodaju, ali znajući da se radi o privatnicima koji će sigurno gledati da u ovoj situaciji izvuku nekakav ekstra profit, moguće je očekivati i nerazumne zahtjeve. Međutim, to ne ide u prilog ni njima, ni nama, ni državi, jer ovo se hitno mora riješiti. Svaki dan stajanja Visoke peći u ovom režimu može negativno utjecati na to postrojenje i drastično poskupiti ponovno pokretanje. Nije isto ako se to uradi za mjesec ili tri, jer razlika u koštanju pokretanja je nekoliko puta veća, a govorim o milionima, možda i desetinama miliona KM. Ovo je zadnji vagon zadnjeg voza. Sve je moglo i trebalo biti ranije, ali nije kasno, Željezara u narednih mjesec ili dva može biti ponovo pokrenuta – ističe Mujkanović.