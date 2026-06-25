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MIJENJANJE DRESOVA

Nenad Vuković postao dio Stanivukovićevog PSS-a

Naš dogovor je plod zrelosti i povjerenja, a snaga naših odluka potvrđuje odgovornost koju sigurno imamo, poručio je

Vuković i Stanivuković. X

M. P.

25.6.2026

Nenad Vuković, dosadašnji visoki funkcioner PDP-a i delegat u Domu naroda PS BiH, zvanično je pristupio Pokretu Sigurna Srpska (PSS).

Kako je objavio Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a, Vuković je prihvatio ideju ukrupnjavanja političke scene kao potrebu uređivanja političkog društva Republike Srpske.

- Političkoj organizaciji koja planira da preuzme veliku odgovornost u budućnosti neophodni su stabilni i ozbiljni kadrovi sa iskustvom. S obzirom na to da je g. Vuković bio gradonačelnik Istočnog Sarajeva, zamjenik predsjednika i generalni sekretar PDP-a, a danas je delegat u Domu naroda PS BiH, jasno je da govorimo o čovjeku velikih političkih dometa - rekao je Stanivuković.

Kako je naveo, lično stoji iza odluke da Nenad Vuković i u narednom mandatu nastavi politički angažman kao delegat u Domu naroda PS BiH, što podržava cijelo rukovodstvo PSS-a, a što će biti zvanično potvrđeno na prvoj narednoj sjednici organa Pokreta.

- Naš dogovor je plod zrelosti i povjerenja, a snaga naših odluka potvrđuje odgovornost koju sigurno imamo - poručio je Stanivuković.

# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# NENAD VUKOVIĆ
# PSS
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