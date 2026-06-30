Isplata penzija u petak

Penzije za juni bit će isplaćene u petak, 3. jula 2026. godine, putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o PIO, potvrđeno je iz nadležnih institucija.

Isplata obuhvata ukupno 470.291 korisnika, a za ove namjene potrebno je oko 356,4 miliona KM. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 KM.

Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. iznosi 666,76 KM, zajamčena 795,74 KM, dok najviša penzija dostiže 3.333,79 KM. Za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija zavisi od dužine radnog staža i kreće se od 434,62 KM do 688,14 KM.

Invalidske i porodične penzije utvrđene su u iznosu od 651,92 KM, dok zajamčena penzija za 40 i više godina staža iznosi 842,44 KM.

Također, korisnici penzija ostvarenih prema posebnim propisima primat će najniži iznos od 666,76 KM.