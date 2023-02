Gavrankapetanović i Efendić potpisali sporazum: Opća bolnica dobija novi prostor

Obratili se za pomoć

- Velikom potrebom za intenzivnom njegom mi smo se obratili za pomoć i naišli smo na razumijevanje kod naših prijatelja i to je jedna plemenita aktivnost koja će kad se to uradi, vidjet ćete kako će to izgledati i pomoći građanima Sarajeva. Koliko je to potrebno najbolje će vam pokazati kad prođete kroz kabinete Opće bolnice da vidite koliko je građana tu svaki dan – izjavio je prof. dr. Gavrankapetanović.

Dodao je da ovu priliku koristi da se zahvali načelniku i njegovom timu.