Sanela Prašović-Gadžo režirala film o životu Harisa Hastora: Prikazana sudbina bivšeg logoraša

Ugledna novinarka Sanela Prašović-Gadžo režirala je dokumentarno-igrani film „Sonja“. Kako je rekla za portal „Avaza“ film je snimljen, a završena je i postprodukcija prije nekoliko dana.

Bijeg iz logora

- Riječ je o dokumentarno igranom filmu čija radnja prati život 21-godišnjeg mladića Harisa Hastora koji je u maju 1992. godine zarobljen od strane tadašnjih vojnih srpskih formacija na području Vogošće i odveden u logor „Sonja“.

Haris je tri mjeseca proveo u logoru i prilikom odvođenja u radni vod, odnosno kopanje rovova u neposrednoj blizini Saobraćajnog fakulteta u Vogošći on je njegovim prijateljima koji su bili s njim u logoru rekao da će pokušati pobjeći pa šta god da se dogodi. Potom je u jednom trenutku izašao s tog mjesta gdje su kopali rovove i krenuo da trči prema položajima Arnije RBiH. I uspio je – priča Prašović-Gadžo.

Dočekali su ga, dodaje dalje, pripadnici Armije RBiH. Nakon toga je imao priliku kao bivši logoraš da ode van naše zemlje kao što je Švedska itd. Međutim, on je ostao ovdje da brani državu i to je radio do kraja rata u BiH.

- Film prati taj njegov život i to njegovo suočavanje s tim što je proživljavao kao logoraš. Prati praktično sudbinu jednog čovjeka. Haris u filmu priča priču, a imamo igrane scene i to je posebno zanimljivo bilo. Ja sam tu redateljski, da tako kažem, uključila njegovog sina koji ima sada godina koliko je imao Haris kada je bio zarobljen.

Aldin, Harisov sin, nije znao da je njegov otac bio u logoru. On je mislio da je to nešto imaginarno, nešto kao snima se neki film pa nam trebaju neke igrane scene. Uopće nije povezivao da je riječ o njegovom ocu i doživljajima njegovog oca, onome što je on preživio u logoru. I onda smo mu mi na zadnjem snimanju rekli da je zapravo sve to što je on odigrao u tom filmu proživio njegov otac - govori Prašović-Gadžo.

Bilo emotivno

Ugledna novinarka dodaje kako je sve bilo vrlo emotivna. Emotivna je bila i mama Harisova koja je također u filmu kao i Mensur Arifović koji je bio s njim u logoru zarobljen kad i on. Čovjek koji ga je dočekao na našoj strani kada je izašao iz Armije Republike BiH.

- U projekt sam ušla na nagovor moje drugarice Arijane Saračević-Helać koja je ranije bila u pripremi projekta. Ona mi je rekla krajem prošle godine hajde moraš ući to je projekta koji samo ti možeš osmisliti od početka do kraja, kako da izgleda zapravo na ekranu. I nagovorila me je. Ja sam se prihvatila tog posla i danas mi je puna duša – kazuje Prašović-Gadžo.

Dodaja da je zahvalna Al' Dinu i Hanki Paldum koji su im ustupili pjesmu Mojoj majci koja se proteže kroz cijeli film.

- Haris nam je na jednom snimanju kada smo počinjali rekao da je u logoru u tim dugim i teškim noćima razmišljao kako će njegova majka kad saznada je u logoru sve to podnijeti, e to je razlog zašto se baš ova pjesma proteže kroz cijeli film.

Festivalska premijera

Film je rađen u produkciji Produkcijske kuće TIM System i koprodukciji sa BHRT-a, a podržala ga je Fondacija za kinematografiju Sarajevo i grad Konjic.

Dokumentarni film "Sonja” bosanskohercegovačke redateljice Sanele Prašović Gadžo i uvršten je u službenu selekciju 9. međunarodnog filmskog festivala u Izmiru, Balkan Panorama Film Festival. Film “Sonja” odabran je u službenu selekciju u konkurenciji 384 filma iz 16 balkanskih zemalja, a od toga su 93 strana dugometražna filma, 182 strana kratka filma, 14 domaćih igranih filmova i 95 domaćih kratkometražnih filmova.

Film će biti emitiran nakon festivalske premijere, na jesen.