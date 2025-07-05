Pojačan promet prema jugu, kod Konjica kolona duža od dva kilometra

Prvi dan vikenda sa sobom je donio i nove gužve na magistralnim cestama u BiH, a posebno se ističe magistralni put M-17 prema jugu države i Jadranskom moru.

Kao i prethodne, i ovaj vikend su građani također iskoristili za odlazak u južnije krajeve.

Međutim i danas su zabilježene velike gužve prvenstveno na naplatnim kućicama na izlazu s Autoceste A1 kao i u Konjicu gdje je zabilježena kolona automobila duža od dva kilometra.

Iako se na ovoj cesti tradicionalno bilježi povećan broj automobila u ljetnjim danima, gužvama dodatno doprinosi i semafor u Konjicu koji se nalazi na magistralnom putu. Uprkos apelima građana PU Konjic da se na ovom dijelu ceste ubrza saobraćaj, za sada povodom toga nije učinjeno ništa.

Važna informacija za sve građane je i ona da je na magistralnoj cesti Jablanica - Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tona ukupne mase.

Kada je riječ o graničnim prijelazima, prema izvještaju BIHAMK-a duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Prisika, Doljani, Ivanica i Bijača, a na graničnim prijelazima Brod i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju.

Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 15 do 30 minuta.